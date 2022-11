La dura respuesta de Aníbal Fernández a Máximo Kirchner por sus críticas a Alberto Fernández

El ministro de Seguridad le contestó al líder de La Cámpora, quien el sábado dijo que el Presidente priorizó su "aventura personal" por sobre la "construcción colectiva".

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, cuestionó al diputado Máximo Kirchner tras sus críticas al presidente Alberto Fernández al tildarlo de "aventurero" y aseguró que los dirigentes del sector kirchnerista "no participan hace rato" de las decisiones que toma el Gobierno.

En la previa de la Primera Cumbre Latinoamericana sobre Seguridad Interior que se desarrolla en el CCK, Aníbal fue consultado por la prensa sobre las declaraciones Máximo Kirchner el fin de semana, cuando el líder de La Cámpora calificó como una "aventura personal" una eventual postulación de Alberto Fernández el año próximo.

"No participan. Hace rato que no participan en la gestión ni toman una decisión que nos importa todos", respondió el ministro de Seguridad en referencia al sector kirchnerista del Frente de Todos. En ese sentido, remarcó: "Me parece que inventa palabras o las encuentran en Billiken y entonces aprovechan y dicen eso porque queda lindo. Ser Presidente requiere de toda la atención de los cercanos a la política de buena fe, como lo hemos hecho con Néstor y Cristina".

Y sumó: "¿Tengo que inferir que con las expresiones que vierte tiene que ver con que es el único que se las sabe todas y nosotros somos los boludos? Es un poco distinta la situación, él puede ser que se las sepa todas, pero no somos boludos".

En la misma línea, planteó que en el kirchnerismo "se llenan la boca hablando de ´la gente´, término espantoso si los hay, sin definir con claridad la gráfica de acercarse a un pueblo que espera apuestas contundentes" mientras que el resto de los funcionarios trabajan "muy fuerte para resolver la problemática".

"Estaría estupendo que se sumaran a hacer algo positivo para el país", planteó el titular de Seguridad, al tiempo que desestimó que las críticas del sector que nuclea la vicepresidenta atenten contra la gobernabilidad al argumentar que "no tiene ascendencia sobre el pueblo, ninguna".

"En la reunión de ayer lo felicitaban todos pero eran sus amigos. Cuando era chico y hacían los cumpleaños, todos me querían y me cantaban el cumpleaños", ironizó el funcionario en referencia al Congreso provincial del PJ celebrado en Mar del Plata.

El líder de La Cámpora cargó contra el Presidente durante su discurso en la ciudad costero tras acusarlo de haber iniciado una “aventura personal” por sobre una “construcción colectiva” que lo llevó a la Casa Rosada y lo tildó de “aventurero”. A su turno, Alberto Fernández le respondió con una cita de Perón: "El compañero que habla mal de otro deja de ser peronista".

Las elecciones 2023 en el Frente de Todos

"El Presidente tiene que ser candidato. Quién le va a negar a Cristina, que es el máximo cuadro de los últimos cien años de la política que pueda competir", afirmó acerca de las elecciones 2023.

"Ni Néstor ni Cristina fueron líderes nuestros, que lo fueron, inmensamente líderes, porque ellos quisieron sino porque uno quiere. Entiende que están empeñados por hacer una transformación de fondo, entonces buscar una palabra para tratar de denostar al Presidente tiene cero valor", subrayó.

Por último, reiteró que el jefe de Estado debe ser candidato en las presidenciales de 2023, y pidió el restablecimiento del diálogo con su vice para "encontrarle una salida" a los problemas de la Argentina.

Consultado sobre una posible PASO entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner, respondió: "Para eso falta mucho, quisiera que primero se sentaran a tratar de encontrarle una salida. Esa es la verdadera vocación".