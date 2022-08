Juan Grabois anunció que Patria Grande abandona el bloque del Frente de Todos en Diputados

Lo confirmó el dirigente político. La decisión se ratificará en el próximo congreso partidario el domingo 4 de septiembre.

El lider del Frente Patria Grande, Juan Grabois, confirmó que el espacio dejará el bloque de Diputados del Frente de Todos. La decisión deberá ser ratificada en el próximo congreso partidario el domingo 4 de septiembre.

“Nos vamos del bloque de Diputados y yo personalmente veré qué hago”, lanzó Grabois en diálogo con Página 12. El referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) volvió a criticar al nuevo ministro de Economía, Sergio Massa, y afirmó que “nos mintieron durante 25 días. Nos dijeron que iba a haber algo para los más pobres y no hubo nada”.

El espacio cuenta con tres diputados nacionales: Itai Hagman, Federico Fagioli y Natalia Zaracho, quienes deberán resolver el próximo domingo en el Congreso Federal, que tendrá lugar en el Centro Cultural Paco Urondo (CABA), si avanzan con un bloque propio. En el encuentro también se espera la presencia de la legisladora porteña Ofelia Fernández, la diputada de la provincia de Buenos Aires, Lucía Klug, como también concejales y otros referentes del país.

En tanto, el líder del Frente Patria Grande destacó a la Vicepresidenta: “Cristina redujo la pobreza y la indigencia. Por eso la bancamos. Lo que no esperábamos era la conducta de otras personas que no voy a nombrar. Que nos pidieron tiempo y después le clavaron un puñal en la espalda a cuatro millones de indigentes. Si Cristina tiene alguna responsabilidad es por no sacarnos a los argentinos a esta casta infame de encima”.

Comunicado de Patria Grande

EL FRENTE PATRIA GRANDE DISCUTE EN UN CONGRESO INTERNO CONFORMAR SUS PROPIOS BLOQUES LEGISLATIVOS

Este domingo 4 de septiembre, el Frente Patria Grande, que dirige Juan Grabois, se reunirá en un Congreso Federal para la conformación de sus propios bloques legislativos, en función del reclamo que vienen haciendo públicamente sus referentes para que haya una medida de alivio económico para los más humildes de la economía informal. El encuentro tendrá lugar en el Centro Cultural Paco Urondo (CABA) y será de carácter privado. Al finalizar la jornada se comunicará cómo darán declaraciones a la prensa.

Serán parte del plenario el dirigente Juan Grabois, los diputados nacionales Itai Hagman, Natalia Zaracho y Federico Fagioli, la legisladora porteña Ofelia Fernández, la diputada de la provincia de Buenos Aires, Lucía Klug, concejales y referentes de 23 provincias del país.