Estela le pidió a Alberto que hable con Cristina: "Esto tiene que terminar"

La titular de Abuelas de Plaza de Mayo contó la conversación telefónica que mantuvo esta tarde con el presidente y por qué le pidió que "insista" para comunicarse con CFK para destrabar la crisis de Gobierno.

La titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, contó que habló esta tarde, en medio de la parálisis de las negociaciones dentro del oficialismo, con el presidente Alberto Fernández y le pidió que llamara a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner para destrabar la situación y poner fin a la crisis de gobierno desatada ayer por la renuncia del ahora ex ministro de Economía Martín Guzmán.

"No me puedo quedar callada cuando se está jugando el futuro, la salud del país", se justificó Carlotto y contó que el mandatario primero le dijo que había intentado comunicarse con Cristina pero no lo consiguió. "Insistí. ¿Vos sabes todo lo que hemos hecho nosotras durante 46 años para tener noticias? Insistí", presionó la dirigente. "Le hablé como una amiga, siempre desde el entendimiento, perdón, nunca la venganza...", agregó en diálogo con C5N, luego que el portal DataClave informara sobre la conversación telefónica.

También contó que intentó comunicarse con la vicepresidenta, pero no tuvo suerte. Explicó que la quiere "como a una hija" y le quería acercar el mismo mensaje que le transmitió al mandatario: "Por favor piense en la patria, en el país, en lo que estamos perdiendo porque hay una interrupción entre dos personas que se eligieron...esto no terminó."

Carlotto, quien habló con Alberto unas horas antes de que finalmente éste hablara con CFK, opinó que la coalición oficialista debe mantenerse unida: "Ya están los dos juntos y tienen que estar juntos. Para eso lo votó el pueblo. Esto se tiene que terminar. Hay que abrir el corazón para la patria, hay que hacerlo por la patria y por la gente que los votó".

"Haría cualquier cosa, el papelón más grande para seguir con la fórmula que integra nuestra patria de Alberto y Cristina. Sin los dos nada sirve", concluyó la titular de Abuelas de Plaza de Mayo.