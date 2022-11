El pase de Caballero de Día y Navarro 2023: se lanzó Cristina y Alberto no quiere reelección

En el pase entre Caballero de Día y Navarro 2023 en El Destape Radio, los periodistas analizaron el discurso de Cristina Fernández de Kirchner y las últimas declaraciones de Alberto Fernández. El posible mensaje de Máximo al presidente.

En el pase entre Caballero de Día y Navarro 2023 en El Destape Radio, Roberto Navarro y un grupo de periodistas analizaron el discurso de Cristina Fernández de Kirchner, las declaraciones de Máximo Kirchner y la última entrevista del fin de semana de Alberto Fernández. Destacaron la frase de la vicepresidenta "voy a hacer lo que tenga que hacer" y lo asociaron con el discurso de Lula y la memoria emotiva. Analizaron lo que todos están pensando: si se lanzó o no.

Por otra parte, hicieron un análisis del último discurso de Máximo Kirchner y plantearon que la frase sobre "la aventura personal" y "los grados de egoísmo" harían referencia a Alberto Fernández. Por lo que se podría decir que "Cristina se lanzó a candidata y Máximo le dijo a Alberto que se baje".

Respecto a las declaraciones de Alberto Fernández, los periodistas afirmaron que no quiere confrontar y que no quiere una reelección: "está cansado y cree que hizo lo que tenía que hacer: él no quiere ser candidato". En este marco plantearon las posibilidades de que en una PASO haya un candidato que represente al gobierno como Daniel Scioli o Juan Luis Manzur. Por último, afirmaron que quien sí quiere ser candidato es Sergio Massa.

Cristina Kirchner, de cara al 2023: "Voy a hacer lo que tenga que hacer para un proyecto de país"

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner encabezó el viernes pasado un acto en Pilar de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) en el que prometió "hacer lo que tenga que hacer" de cara al 2023 para "lograr un proyecto de país que vuelva a recuperar la alegría de la gente.

Minutos antes de que comenzara su discurso, los trabajadores del gremio que conduce Abel Furlán corearon el famoso cántico "Cristina Presidenta" reclamando por su candidatura en las próximas elecciones.

"Saben que voy a ser lo que tenga que hacer para lograr que nuestro pueblo, nuestra sociedad pueda organizarse en un proyecto de país que vuelva a recuperar la ilusión, la fuerza y la alegría de nuestra gente", afirmó en el tramo final de su discurso, donde también cuestionó a quienes buscaban correrla de la escena política. "Muchos decían que mi ciclo estaba terminado", afirmó en referencia a frases pronunciadas años atrás por dirigentes que forman parte del actual Gobierno, aunque sin nombrarlos.