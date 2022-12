El Gobierno celebrará este miércoles el tercer aniversario de su llegada a la gestión

El gobierno de Alberto Fernández celebrará este miércoles los tres años de gestión con un acto en la Casa Rosada. La actividad se realizará en el Parque Colón para recordar la llegada del Frente de Todos (FdT) al Ejecutivo Nacional, el 10 de diciembre del 2019.

También servirá como un evento por el Día de la Democracia, que se conmemoró el pasado 10 de diciembre. De hecho, el sábado pasado se proyectó sobre la fachada de la Casa Rosada un videomapping que, con diferentes juegos gráficos, dejó ver imágenes de archivo, mensajes y gráficas alusivas no sólo al tercer aniversario del Gobierno, sino también al Día de la Democracia y los Derechos Humanos.

Además, se dio a conocer un "ensamble orquestal" que interpretó una versión del Himno Nacional en la explanada de la Casa Rosada con la participación de los artistas L-Gante, Tita Print, Dolores Solá, Flor Bobadilla, Nadia Larcher, Candelaria Zamar, Mica Chauque, María Castillo, Guillermo Fernández, Leo García, Miss Bolivia, Miloo Moya y Rayo.

Ese día, el presidente Alberto Fernández emitió un mensaje en el que afirmó que con la democracia se vive "mejor", aunque todavía es necesario seguir trabajando para "terminar con las injusticias y las desigualdades". Y señaló: "Hoy el verdadero desafío, la revolución, es la búsqueda de la igualdad. Como supimos construir la democracia, sepamos construir la igualdad social: con perseverancia, con solidaridad, con imaginación, hermanados en la lucha, construyendo de forma colectiva, laboriosos, unidos, esperanzados".

Alberto, sobre el 10 de diciembre

“Hoy comenzamos el camino hacia los 40 años de la recuperación de la democracia”, señaló el mandatario al tiempo que recordó “el sufrimiento de la guerra de Malvinas, el clamor de las Madres y Abuelas pidiendo respuesta por los desaparecidos”, el fin de la dictadura militar y la llegada de un presidente democrático. “Hicimos posible lo que parecía imposible. Y esa es una victoria de nuestra sociedad”, añadió.

En este sentido, afirmó: “Sabemos que en democracia vivimos mejor. Pero también es cierto que no pudimos, no supimos, terminar con las injusticias y las desigualdades”, por eso, “quiero invitarles a soñar los próximos cuarenta año. No podemos perder más tiempo. Es el momento de mirarnos a los ojos, reconocer todo lo que logramos, y hacernos cargo de lo que falta”, indicó el Presidente a la vez que convocó a hacer “acuerdos mínimos para construir la gran nación que soñamos”.

“Hablemos del modelo económico para el crecimiento y la distribución; del modelo de desarrollo en relación a las necesidades ambientales. Hablemos de salud, pero no solo de enfermedades, hablemos de una salud colectiva. Hablemos de desigualdad social, de género y étnico-racial. De la educación que necesitan los hijos e hijas del futuro y debemos empezar hoy mismo. Hablemos de justicia, sin duda una de las grandes deudas, que daña nuestra democracia. Hablemos de la riqueza, el talento y la energía que habita nuestro suelo. Hablemos de todo”, propuso el jefe de Estado

En esta línea, agregó: “Discutamos todo lo que haya que discutir. No importa si hay conflictos, porque los conflictos y sus resoluciones nos hacen más libres. Porque hablar con el que piensa distinto genera integración, porque separados nos quieren los que solo le hacen daño al pueblo. Dentro de la democracia todo lo que quieran. Afuera, nada”.

“Porque democracia es libertad. Libertad de elegir a quienes nos gobiernan, elegir la vida que deseamos. Para encontrarnos y también para disentir y diferenciarnos”, analizó. No obstante, indicó: “No alcanza solo con la libertad: necesitamos un Estado que garantice la igualdad de oportunidades, que le dé a cada quien herramientas para buscar su felicidad y realizar sus proyectos de vida”.

“Hace cuarenta años, nuestra utopía fue la democracia. Yo les propongo que nuestra utopía hoy sea la igualdad”, manifestó el Presidente e instó a hacer “un gran acuerdo para terminar con las cadenas de desigualdad que condenan a muchos de nuestros compatriotas” porque “la democracia es hacer por el otro, pero sobre todo por los que menos tienen”.

Finalmente, el mandatario reafirmó que “hoy el verdadero desafío, la revolución, es la búsqueda de la igualdad. Como supimos construir la democracia, sepamos construir la igualdad social: con perseverancia, con solidaridad, con imaginación, hermanados en la lucha, construyendo de forma colectiva, laboriosos, unidos, esperanzados”.