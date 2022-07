El Frente de Todos negó un acuerdo con la oposición para frenar la crisis económica

Luego de una noche de rumores y supuestos acercamientos que fueron rechazados por Juntos por el Cambio, desde todos los sectores del oficialismo salieron a negar un pacto y le contestaron al macrismo. ¿Hubo un acercamiento entre un asesor de Alberto Fernández y Larreta?

Juntos por el Cambio dedicó su mañana a salir a rechazar una supuesta negociación de un acuerdo con el oficialismo en medio del temblor económico y social que vive el Gobierno. La noticia la dieron a conocer anoche en tándem tres medios opositores. Desde el Frente de Todos hoy lo negaron tanto desde el riñón de Alberto Fernández como de Cristina Kirchner.

El más explícito, y que eligió hacerlo público, fue una de las espadas de la vicepresidenta: Axel Kicillof. El gobernador de Buenos Aires afirmó ayer en Florencio Varela: “Hoy necesitamos ayuda de la oposición”. Esa frase generó revuelo. Por eso, el mandatario provincial salió a aclarar en las redes sociales: "En estas horas, algunos dirigentes de la oposición salieron a rechazar una supuesta propuesta que según los medios yo les habría hecho. Aclaro: nuestro único pacto es con el pueblo. A la oposición solamente le pido responsabilidad, humildad por todo el daño que han causado y respeto a la gente. Nosotros seguiremos gobernando para reconstruir y transformar la Provincia".

Kicillof tuvo reuniones en las últimas horas con intendentes radicales y también del PRO. Desde la gobernación contaron a El Destape: "Se confundió un poco lo que dijo Axel en Varela. No es que hubo un llamado a la oposición. Él lo viene diciendo hace mucho: necesitamos colaboración, pero del desastre que nos dejaron. Si van a colaborar, bienvenido sea. Si no, no es posible una cosa en conjunto. Gobernamos nosotros. Los encuentros son los intendentes opositores estaban pautados y es una forma de trabajar temas que se han complicado a la coyuntura". Sobre los rumores de un pacto entre FdT y JxC, manifestaron desde el entorno del gobernador: "Son conjeturas que no sabemos de dónde vienen".

Este proyecto lo hacemos en grupo. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Hoy Kicillof es el gesto más importante de la vicepresidenta en relación a la gestión naciente de Silvina Batakis. Cada una de las fuentes cercanas a Cristina Kirchner consultadas sobre el apoyo, no apoyo o silencio de CFK con respecto a la ministra de Economía repitieron lo mismo: el respaldo que le dio el gobernador a ella. "Cristina está jugando. ¿Por qué crees que fue Axel anteayer a la reunión con ella en el Ministerio?", dijo un integrante clave del FdT a este portal. Otra de las fuentes respondió: "¿Qué silencio? Kicillof se reunió con Batakis. Es muy pronto para decir algo, decir 'uy qué bien, uy qué mal'. Hay que darle tiempo. No le tocó una fácil. Martincito no la dejó nada fácil, le dejó una bien difícil. Hoy hay que tener sentido de ubicuidad. Hay que esperar, dejar andarla un rato. Lo que sí estamos haciendo es acompañándola", dijo esta persona que integra la diaria del Senado con la vice.

Uno de los nombrados en este supuesto acercamiento entre oficialismo y oposición fue Eduardo "Wado" de Pedro. En su equipo fueron contundentes ante la consulta: "Nunca existió eso. Wado lo que dijo es que el tema de la estructura de la economía hay que resolverlo en consenso. Habló de la economía bimonetaria que convocó Cristina. Todo lo que salió ayer en los medios de la convocatoria a la oposición es una licencia periodística a partir de esa definición", argumentaron.

Dentro de las respuestas del macrismo a este supuesto pacto se apuntó al Congreso. "El ámbito institucional de diálogo es el Congreso de la Nación", fue claro Horacio Rodríguez Larreta. ¿Le tiró la pelota a Sergio Massa? El presidente de la Cámara de Diputados se reunió esta tarde con De Pedro en la Casa Rosada. Desde el entorno del tigrense, por ahora, eligieron el silencio.

En el entorno de Alberto Fernández se preguntaban si no había salido este rumor por un acercamiento del asesor presidencial Juan Manuel Olmos con Larreta, quienes conservan una buena relación. El Destape intentó comunicarse con Olmos, pero no obtuvo respuesta. Así y todo, un frentetodista plantea: "Igual, la verdad es que si hubo algo y se le planteó a Larreta es un error. Si se pretende hacer un acuerdo con la oposición tiene que ser directamente con Mauricio Macri, que es el único ahí que tiene poder para decir sí o no. Larreta, no".

En uno de los municipios bonaerenses más grandes y más castigados por la inflación y los ingresos licuados opinaron sobre este supuesto acuerdo y dejaron un mensaje para el futuro: "Necesitamos contener las maniobras que la misma oposición está haciendo para hacer caer en el gobierno".