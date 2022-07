Kicillof desmintió una convocatoria a la oposición: "Nuestro único pacto es con el pueblo"

El gobernador bonaerense salió al cruce de las versiones de una propuesta a Juntos por el Cambio para un acuerdfo político en medio de un panorama económico crítico.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, afirmó este jueves que "nuestro único pacto es con el pueblo", en referencia a los dichos que tuvo el día anterior en Florencio Varela, donde afirmó: "Hoy necesitamos ayuda, también de nuestra oposición". Esta frase, recortada, fue interpretada por algunos medios de comunicación como un convocatoria del mandatario bonaerense a0 0un acuerdo con Juntos por el Cambio en medio del panorama económico crítico por la escalada inflacionaria y la cada vez más amplia brecha cambiaria.

"En estas horas, algunos dirigentes de la oposición salieron a rechazar una supuesta propuesta que según los medios yo les habría hecho. Aclaro: nuestro único pacto es con el pueblo", señaló Kicillof a través de su Twitter, con un video del discurso en Varela, donde hizo una reflexión más amplia respecto a la responsabilidad de Juntos por el Cambio en la situación económica actual. Allí, expresó: "A la oposición solamente le pido responsabilidad, humildad por todo el daño que han causado y respeto a la gente. Nosotros seguiremos gobernando para reconstruir y transformar la Provincia".

La reacción de Kicillof llegó luego de que algunos medios hayan instalado la versión de que en el oficialismo se presiona al presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner para que convoquen a la oposición con el objetivo de generar un acuerdo que frene la profundización de la crisis. Según esos medios, el pedido llegaba de parte del kirchnerismo y el disparador había sido la frase del gobernador, muy cercano a la vicepresidenta.

Ayer, Kicillof encabezó una entrega de viviendas, acompañados por los ministros de Gobierno, Cristina Álvarez Rodríguez (Gobierno), y Agustín Simone (Hábitat y Desarrollo Urbano) y el intendente de Florencio Varela, Andrés Watson. En ese marco, pidió "ayuda" de la oposición, en una alusión a Juntos por el Cambio, y agregó que "los que llevaron a adelante la estafa electoral anterior, ahora nos dicen que los problemas que estamos viviendo, en buena medida, producto del desastre que dejaron, ellos sabrían arreglarlo".

"Me parece que quienes no tuvieron pandemia o una guerra y aún así rompieron todo, deberían tener un poco más de humildad", señaló el jefe provincial, en el marco de una entrega de viviendas en Florencio Varela. Y afirmó: "A veces nos dicen barbaridades a nosotros, yo no quiero decir ninguna. Solamente les pido respeto a un pueblo que sufrió sus políticas; les pido conciencia y responsabilidad cuando hablan desde la televisión y coherencia cuando vienen a decir que van a hacer lo contrario a lo que hicieron cuando tuvieron la oportunidad".

Kicillof apuntó contra su antecesora, María Eugenia Vidal, y el ex presidente Mauricio Macri y se diferenció: "No somos del odio, la agresión ni de la violencia, pero creemos que la única verdad es la realidad y cuatro años vivimos de esa desgracia. Hoy necesitamos ayuda, también de nuestra oposición".

La aclaración vía Twitter de Kicillof se dio horas después de que recibiera en la Casa de Gobierno a intendentes del Pro Julio Garro (La Plata), Diego Valenzuela (de Tres de Febrero); Guillermo Montenegro (de General Pueyrredon); y Pablo Petrecca (de Junín) . Los mandatarios amarillos le expresaron la necesidad de encontrar una salida a la incertidumbre económica que afecta de lleno a sus municipios.

Tras el encuentro, que duró unas dos horas, los dirigentes presentes hablaron con la prensa. Desde ambos sectores brindaron una lectura distinta sobre el encuentro que mantuvieron. Uno de los alcaldes deslizó que la reunión fue "muy incómoda", en tanto que Álvarez Rodríguez destacó que se trató de un intercambio "franco y positivo".