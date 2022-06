Di Tullio por las elecciones: "Tenemos un año y medio para remontarla"

La senadora del Frente de Todos se refirió a las elecciones presidenciales 2023 y su vínculo con Cristina Kirchner.

La senadora nacional del Frente de Todos, Juliana Di Tullio, repasó su historia en la política, su vínculo con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, habló de los movimientos liderados por políticos como Javier Milei y se refirió a las elecciones presidenciales del 2023. "Tenemos un año y medio para remontarla, que el peronismo vuelva a tener esa capacidad transformadora, ser feliz cuando gobierna y también hacer feliz a la patria", remarcó sobre la gestión actual del máximo mandatario nacional, Alberto Fernández.

En primer lugar, la funcionaria del oficialismo se refirió a su trayectoria política: "Fui la primera jefa de bancada de un oficialismo en la historia. No fue fácil porque, por supuesto, como toda institución, sigue siendo patriarcal. El poder no es amable, entonces no les gusta ver a las mujeres pelear el poder. Le pasa mucho a Cristina, que no les gusta ese lugar que tiene de pelear con el poder. Ella tiene que cuidar al pueblo argentino y sus intereses, a las mujeres no nos perdonan mucho eso". Y agregó: "Tuve todo el apoyo de Cristina. Eso fue central. Y también todo el apoyo de mi bloque, 134 diputados y diputadas de la Nación que me acompañaron, me ayudaron y también me enseñaron a conducir, a crecer. Eso fue muy importante y por eso les tengo mucha gratitud".

Ante el claro retroceso en relación a la paridad de género, tanto en la política como a nivel estatal, Di Tullio remarcó: "Habría que darle una vueltita más a la ley de paridad pero estamos muy cerca. También es porque nos pelean los varones. En la Cámara de Senadores está muy claro lo articulado, es por voluntad popular. Como en la lista de Cristina: primero fue ella, segundo titular Taiana, la reemplazante de CFK soy yo y el reemplazante de Taiana es Recalde. La ciudadanía vota eso, porque son derechos y se respeta la paridad". Y añadió: "En el caso de Diputados es más difuso porque son listas más largas, más grandes y donde los varones pelean si hay una mujer que renuncia o algún corimiento... Nos pelean los lugares".

Por otra parte, la senadora recordó la primera impresión que tuvo al conocer a CFK: "Yo la veía, la escuchaba y decía 'esa mujer va a ser presidenta'. Era una expresión de deseo y, además, vos veías a Cristina en esa época peleando y pensaba lo mismo. Me sentía absolutamente identificada. Era imposible no verle la fuerza, era muy evidente". Y a su vez, recordó el día de asunción de Néstor Kirchner al que calificó como "uno de los días más felices" de su vida. Mientras que, tras su gestión, señaló: "Les puedo asegurar, siempre se lo digo a Cristina... El día que murió Kirchner, empecé a hacer el recuento de todo lo que me había dicho que iba a hacer y lo único en lo que falló fue en la re-estatización de los trenes. No llegó a eso, pero después lo hizo Cristina. Todo lo que me prometió que iba a hacer, Néstor lo hizo". Mientras que remarcó que matiene la convicción de que "no fue magia" porque fue parte de lo mucho que se trabajó en esa época.

Por otra parte, al preguntarle sobre Javier Milei, Di Tullio resaltó: "Hay muchos 'Milei', a mí me preocupa la falta de límites de lo que se dice pero no es una cosa que sea inherente a la Argentina solamente. Es un fenómeno mundial, la Argentina tuvo momento de falta de límites tremendos. Hace dos años, un poquito más, terminamos un gobierno de cuatro años sin estado de derecho; con presos políticos y políticas como Milagro Sala. Cuando no hay estado de derecho, hay falta de límites, desapariciones, torturas y también bombas". Y sostuvo: "También tenés al vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, Rosenkrantz y al presidente actual, Rosatti, que aceptan ser jueces de la CSJN por decreto... Hay un defecto de base, una vez que violaste la Constitución la violás cincuenta vez más". Mientras que apuntó: "Esto que dicen los medios de comunicación y la oposición sobre que la agenda de la Justicia es de Cristina... Hay que salir de ese laberinto. La agenda es de la gente, tiene que ver con nuestra vida esto".

Por último, la senadora nacional se refirió a las próximas elecciones presidenciales: "No tienen resultado todavía. A mí no me gusta perder a la bolita, no pienso perder. Yo no voy a correr a ningún lado, como me dicen en Twitter, a mí no me vengan con amenazas. No vamos a perder, el peronismo no pierde porque tiene que ser capaz de volver a ser feliz al pueblo argentino. Somos los únicos capaces de hacerlo". Tras cargar contra los medios de comunicación y su "centralismo porteño", sostuvo que "la realidad es otra en las provincias" porque "el ánimo es otro". Y cerró: "Acá el desánimo es permanente porque la realidad es dura, es durísima. Pero estamos mucho mejor que en el 2019. Tenemos un año y medio para remontarla, que el peronismo vuelva a tener esa capacidad transformadora, ser feliz cuando gobierna y también hacer feliz a la patria".

La nota completa: