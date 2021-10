"Darla vuelta": las provincias con mejores chances de revertir los resultados de las PASO para el FdT

En Gobierno aseguran que hay distritos donde hay indicios de mejores posibilidades para las elecciones de noviembre. El objetivo está enfocado en las ocho provincias que eligen senadores y en el Conurbano bonaerense, en especial la Primera y la Tercera Sección Electoral.

Santa Fe, San Luis y La Pampa están anotadas como tres provincias donde las encuestas -hay que cerrar los ojos y creer- muestran una recuperación del Frente de Todos, principalmente en base a aquellos electores que no participaron de las PASO. Pero el objetivo principal del comando de campaña es más amplio y abarca las ocho provincias que eligen senadores más el decisivo Conurbano bonaerense, en especial la Primera y la Tercera Sección Electoral. Los esfuerzos de las últimas tres semanas estarán enfocados en esa dirección "en donde sabemos que están nuestros votos y que vamos a ir a buscar", comentaban en la Casa Rosada. La fórmula: una gestión activa y cercana a las necesidades de la gente, con el control a los precios en primer lugar, junto a un mensaje positivo y con propuestas a futuro.

Más allá de que el objetivo es mejorar la magra cosecha de las primarias en todo el país, hay distritos que por historia o por importancia concitan mayor atención. Los candidatos provinciales consultados aseguraron que hay una buena recepción a sus pedidos en el gobierno nacional y que hay posibilidades ciertas de mejorar. Pese a las diferentes realidades de cada provincia, hay un objetivo común en el Frente de Todos de hacer ir a votar a los que no participaron de las primarias. "Algunos pensaban que no era obligatorio y a otros no le interesó porque íbamos con una sola lista. También hubo muchos enojados, claro", comentaba un candidato de una provincia del sur. Cada distrito se tomó el trabajo de estudiarse los padrones para saber quiénes faltaron y hay coincidencia que entre los ausentes fueron mayoría los pertenecientes a los sectores más humildes, donde los votantes del Frente de Todos son mayoría.

Santa Fe

Junto a Buenos Aires, Santa Fe es una de las provincias grandes que gobierna el peronismo y, además, en noviembre elegirá senadores, así que la importancia es doble. Luego de las PASO, el gobernador Omar Perotti mereció atención especial: estuvo más de una vez en la Casa Rosada y recibió junto a sus candidatos encabezados por Marcelo Lewandowski a varios funcionarios nacionales que viajaron a hacer anuncios de todo tipo. Acueductos, gasoductos, mucha obra pública en pueblos pequeños.

Una particularidad santafesina, en especial de Rosario y sus alrededores, es que el principal problema no son los precios sino la inseguridad. A poco de asumir, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, dispuso el traslado de casi 600 gendarmes a esa zona y se hicieron operativos y detenciones. Pero en las últimas horas hubo dos asesinatos casi inexplicables -a las víctimas les dispararon sin motivo- que hacen pensar en una posible reacción de las organizaciones delictivas, que podrían enturbiar el panorama. De hecho, hubo marchas de protesta.

Otra originalidad de la provincia es la división del electorado en tres dada la tradicional importancia del socialismo. Un problema extra para el Frente de Todos sería que, luego de la victoria obtenida en las primarias, Juntos por el Cambio concentrara el voto opositor en desmedro de un socialismo debilitado. Contra esta posibilidad jugaba la endeblez de la candidata principal del macrismo, la periodista Carolina Losada, quien a priori no parece la mejor opción para atraer votantes progresistas.

"Hay 500 mil votos de las PASO que estamos en condiciones de discutir. Nuestros datos nos dicen que venimos mejorando y estamos seguro que vamos a achicar la diferencia. Lo que no podemos decir es que vaya a alcanzar para ganar", comentaba un candidato santafesino entre actividad y actividad de un fin de semana intenso.

La Pampa

La Pampa es otra de las provincias clave en plan de recuperación. Porque el peronismo la gobierna desde el retorno democrático y porque también elige senadores. En las primarias de Juntos por el Cambio compitieron cinco listas que aventajaron por 10 puntos a la única del Frente de Todos, que en el rubro senadores encabezó el actual ministro de gobierno Daniel "Pali" Bensusan. Son 20 mil votos que traen recuerdos de lo sucedido en las elecciones de 2017. En esa ocasión el peronismo sufrió una derrota similar en las PASO que revirtió en la general ganando agónicamente por 76 votos. Por entonces la figura central era el gobernador Carlos Verna, todo un caudillo, pero su sucesor Sergio Ziliotto también tiene una muy buena imagen de gestión.

Aseguran que el clima de la provincia cambió en parte con la reapertura de las exportaciones de carne a China. Curiosamente, como se encargó de explicar el ministro de Agricultura y Ganadería, Julián Domínguez, cuando visitó la provincia luego de anunciar la medida, eso pese a que el cierre casi no había afectado las principales exportaciones provinciales que son las de carne kosher y de conserva. Sucede, sostenían en la gobernación pampeana, que el mensaje de los medios hegemónicos y de la oposición también penetran fuerte en el interior como ocurre en Buenos Aires. "Para las primarias no pudimos hacer campaña en el territorio. Además, íbamos con una sola lista y a buena parte de nuestros votantes no les interesó movilizarse. Estamos trabajando duro y cada diez días pasa algún funcionario a hacer anuncios. Vemos un buen recibimiento en la gente y tenemos confianza", comentaba uno de los candidatos del Frente de Todos.

El Conurbano decide

Santa Fe y La Pampa son dos provincias importantes porque gobierna el peronismo y porque eligen senadores que pueden resultar decisivos para que el Frente de Todos mantenga quórum propio en la Cámara alta. Pero está claro que la mayor cantidad de votos a recuperar se encuentran en el Conurbano bonaerense, en especial en la Primera y Tercera Sección Electoral. Por eso, además de los 15 gobernadores que ya pasaron por su despacho, el jefe de Gabinete, Juan Manzur, también comenzó a recibir intendentes.

"Esto que pasó en Olivos el viernes se va a repetir en los próximos días, vamos a escuchar a todos lo intendentes. Es escuchar, es contención, es lo que venimos haciendo desde el primer día", explicaban cerca del jefe de Gabinete. El presidente Alberto Fernández también privilegia el Gran Buenos Aires en sus bajadas para "escuchar" a la gente, la última de ellas a los chicos de quinto año de un colegio de Temperley. Los intendentes tendrán protagonismo en los operativos de control de precios que arrancaron fuerte durante el fin de semana. La inflación, no hay encuesta que no diga a gritos, es la principal preocupación social. Esta vez, al menos, nadie podrá decir que el Gobierno no conectó con lo que sucede. "Cerca de la gente", como repite el catalán Antoni Gutiérrez-Rubí.