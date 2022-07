Discurso de Cristina Kirchner hoy: calificó la renuncia de Guzmán como "un acto de desestabilización"

La vicepresidenta apuntó contra el ahora exministro de Economía, quien informó por Twitter su renuncia. Molesta, dijo que fue "un acto de irresponsabilidad" y "un gesto de inmensa ingratitud hacia el Presidente".

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner se refirió a la renuncia de Martín Guzmán al ministerio de Economía y aseguró que la decisión del ahora exfuncionario del gobierno de Alberto Fernández fue "un acto de desestabilización institucional" y "un gesto de inmensa ingratitud hacia el propio presidente".

"Lo digo como Cristina porque yo hablo por mi, creo que (la renuncia de Guzmán) fue inmenso acto de irresponsabilidad política", enfatizó Cristina Kirchner, al encabezar el acto de inauguración del Cine Teatro Municipal de la ciudad de El Calafate. Además, sostuvo que fue un acto de destabilización institucional: "En el mundo como está, el país como está, hacer enterar al presidente de una renuncia por Twitter, nada más y nada menos que de un ministro de Economía no me parece bien. "Me parece un gesto de inmensa ingratitud hacia el propio presidente", agregó.

"Me parece un gesto de inmensa ingratitud personal hacia el propio Presidente. No lo voy a negar, ni ocultar, porque no oculto nada, las diferencias que pueda tener con el Presidente en cuanto a políticas, funcionarios, pero este Presidente había bancado a ese ministro de Economía como a nadie. Enfrentándose incluso con sus propias fuerzas de la coalición. ¿Se merecía realmente eso? No hago una distinción entre buenos funcionarios y malas personas. Creo que fue un inmenso gesto de ingratitud personal hacia el propio Presidente", lanzó Cristina.

En esta línea, sostuvo que "hace años" en el país se discuten "personas y no políticas". "Si es difícil ponerse de acuerdo en las políticas, es casi imposible si situamos la discusión en términos de las personas", agregó. "Algo a lo que tenemos que acostumbrarnos los argentinos y las dirigencias sociales, políticas, empresariales, sindicales, es a no hablar de acuerdo a la cara que más me gusta o que más me conviene, sino a números concretos. Es importante que los argentinos acordemos sobre determinadas cuestiones", completó.

El Frente de Todos viene de vivir un fin de semana de máxima tensión. El viernes pasado, Fernández en la CGT criticó a Cristina Kirchner con citas a Juan Domingo Perón. Al otro día, la vicepresidenta le respondió sin guardarse nada. Mientras hablaba, renunció con un tuit Martín Guzmán.

CFK: "No voy a revolear a ningún ministro, quédense todos tranquilos"

Previamente. la vicepresidenta ironizó al referirse al rol de la actual gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, durante su gestión como ministra de Desarrollo Social de la Nación. "No voy a revolear a ningún ministro, quédense todos tranquilos", lanzó.

En el acto, Cristina Fernández estuvo acompañada por Hector Javier Belloni, intendente de El Calafate; la gobernadora de la Provincia de Santa Cruz, Alicia Kirchner; y Jaime Perczyk, ministro de Educación.