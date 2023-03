Con los próximos dos días con foco en CFK, cómo será la agenda de Alberto

Este viernes y sábado, la vicepresidenta y el kirchnerismo captarán toda la atención política en medio del debate interno en el Frente de Todos. Qué hará el Presidente.

Serán 48 horas con la atención política puesta en la figura de Cristina Kirchner. La Vicepresidenta reaparecerá el viernes en Río Negro y el sábado se hará un multitudinario acto en Avellaneda donde se pedirá romper la proscripción y pedirle que sea candidata a presidenta. Mientras, Alberto Fernández llevará adelante su agenda que culminará el fin de semana en Luján. Todo será en medio de las tensiones dentro de la interna del Frente de Todos de cara al armado de la arquitectura electoral que deberá armar el peronismo en las próximas semanas para intentar triunfar en las elecciones de este año.

El mandatario no tiene agenda prevista para el horario de la ponencia de CFK en Viedma. Allí, la vice recibirá un doctorado honoris causa en el campus de la Universidad Nacional de esa provincia (UNRN). Hablará a las 18 para dar lo que se conoce como una conferencia magistral, que fue titulada “¿Hegemonía o consenso? Ruptura del pacto democrático en una economía bimonetaria: inflación y FMI, crisis de deuda y fragmentación política”.

Alberto Fernández irá este viernes a la sede que Aysa tiene en Bernal. Será un acto que está pautado para las 11. Lo acompañarán el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y la titular del ente, Malena Galmarini. Será la inauguración de las obras del Sistema Agua Sur (SAS), que beneficiará a 2.500.000 habitantes de la zona sur del conurbano bonaerense.

Kicillof justamente será quien al otro día cierre en Avellaneda el acto bajo la consigna "Luche y vuelve" junto a la frase "Cristina 2023". Se espera que también el sábado hable Máximo Kirchner. La militancia está convocada para las 16 horas en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), ubicada en la calle Ramón Franco 5050 de esa ciudad bonaerense, en lo que también será el relanzamiento del espacio político que liderará Andrés "Cuervo" Larroque llamado "La Patria es el Otro".

Cristina no estará presente en Avellaneda, aunque en un principio se especulaba con su aparición. Sus palabras estarán centradas en Río Negro. Y de allí saldrán las premisas que serán clave para el encuentro del día siguiente. ¿Habrá definiciones sobre su candidatura?

Mientras, ese sábado Alberto estará el mediodía en Luján. Allí, el Padre Pepe Di Paola organizó actividades con motivo de los 10 años del papado de Francisco. Una será una marcha antigrieta que se realizará a las 18 horas y donde se espera a diversos actores políticos. El Presidente no concurrirá. Pero sí irá a firmar un compromiso llamado "Ni un pibe menos por la droga".

"El que firmó Cristina", aclararon desde el entorno del mandatario en diálogo con El Destape. La Vicepresidenta recibió al padre Pepe el miércoles en su despacho en el Senado y le dio apoyo a la iniciativa que impulsa la prevención y recuperación de jóvenes con adicciones impulsada por la Federación de Hogares de Cristo. Será presentada este sábado y tiene que ver con la situación en la ciudad de Rosario.

Será un fin de semana cruzado por la interna y con exigencias de definiciones de ambos lados. El kirchnerismo espera que Alberto defina si se baja de la reelección y del otro lado esperan saber qué hará CFK en este 2023.

En el medio, según contaron a este portal en Casa Rosada, no hay avances de una nueva mesa política del Partido Justicialista. La prometida reunión con los partidos más chicos del PJ que no fueron parte del último mitin en la sede de CABA no tiene fecha definida. La estrategia electoral del peronismo queda cada vez más confusa y al momento no se vislumbra una arquitectura para armar los cimientos de una candidatura para este año.

Desde el riñón de Alberto aseguran que falta mucho para que defina el mandatario, siguen poniendo como punto el mes de mayo y expresan: "Falta un montón todavía. Siempre se definió sobre mayo y hasta también en junio. Hoy estamos todos en un mismo nivel de imagen. Y en lo que respecta a las coaliciones estamos iguales. Nosotros tenemos 30 por ciento y Juntos por el Cambio tiene 30 también en intención de voto". La incertidumbre política sigue...