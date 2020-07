Aníbal Fernández frenó a Viviana Canosa cuando atacaba a Cristina Kirchner

Aníbal Fernández se cruzó con la conductora macrista Viviana Canosa, quien buscó instalar la idea de "fuego amigo" y de una intencionalidad por parte de Cristina Kirchner de querer erosionar la figura de Alberto Fernández.

"Si a un presidente lo va a sacar de quicio el fuego amigo está loco. Este presidente es un presidente enorme con lo cual ese fuego amigo, si es que si existiera, que no me hago cargo de eso, lo resuelve solo. No le presto atención", sintetizó el exjefe de Gabinete.

Y continuó: "En un momento ya la vi esa película. Néstor es el títere de Duhalde, pero cuando le ganamos en el 2005 terminó siendo que Néstor era el títere de Cristina y cuando ganó en 2007 Cristina era títere de Néstor. Nadie es títere de nadie. Cuando se llegan a estos lugares se llegan con todos los atributos. Y a este presidente le sobran los atributos. Entonces ¿por qué tiene que preocuparse? ¿por qué alguien dice o deja de decir algo? no llama la atención, es un tema sin valor y no tiene importancia.

"¿Sabes quienes están jugando la pulseada por estas horas? Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa con un árbitro que se llama Máximo Kirchner", deslizó la conductora. Fernández la cruzó sin titubear: "Eso se llama desconocimiento profundo de la política".

Pese a que Canosa insistía en su "buena data", Anibal continuó: "Cristina es un cuadrazo, no hace esas cosas y no necesita hacerlas. Cuando se preparó el Frente de Todos, la responsabilidad de Cristina era aportar ese núcleo duro que nos acompañaba a nosotros. Alberto le tocó la segunda tarea, la de hormiga por hormiga para llegar al 49%. Pensar que Cristina tiene tiempo o ganas o vocación de hacer daño a un presidente en ejercicio, no tiene ni pies ni cabeza".