Alberto reafirmó una unidad amplia y el uso de las PASO en la reunión con Pablo Moyano

El Presidente recibió en Olivos a los integrantes del Frente Sindical, uno de los sectores combativos de la CGT. Con miras al encuentro de la mesa política del jueves, reafirmó la necesiddad de mantener la unidad del Frente de Todos y de que el candidato debe ser quien mejor mida. Y si no hay consenso, utilizar las PASO, contemplando incluso la posibilidad de que él compita con alguno de sus ministros. Sergio Massa pasó para la semana que viene su encuentro con la CGT.

El presidente Alberto Fernández recibió en Olivos al Frente Sindical de Pablo Moyano y Omar Plaini -uno de los sectores combativos de la CGT- para invitarlos a participar de la mesa política del Frente de Todos del jueves, insistiendo en la idea de que el candidato que represente al oficialismo será "el que mejor mida". En caso de no conseguirse un acuerdo, volvió a mencionar como solución las PASO, herramienta a la que no había que temerle y recordó el antecedente de un presidente francés que había perdido una interna con su ministro de economía -entendieron que hablaba de Jacques Chirac contra Nicolas Sarkozy-, dando a entender que tampoco era tan descabellado pensar en una posible competencia contra Sergio Massa o Eduardo "Wado" de Pedro. El ministro de Economía, por su parte, pasó para la otra semana la reunión que tenía pautada para este miércoles con la mesa chica de la CGT, dado que consideraron que esa foto justo el día antes del encuentro en la sede del PJ tendría una lectura política poco oportuna.

El Presidente viene conversando con algunos de los referentes que participarán en la mesa del jueves, cuestión de ir preparando el clima de diálogo necesario. "No me molesta que aparezcan contrdicciones, lo prefiero", avisó en la reunión. La noticia del fin de semana fue su reencuentro con Wado de Pedro, luego de las últimas tensiones. El ministro del Interior quedó confirmado como uno de los representantes del kirchnerismo en la mesa, lo mismo que Andrés Larroque. No serán los únicos, pero en cambio no estarán ni Cristina ni Máximo Kirchner. En los últimos días, Pablo Moyano había planteado la necesidad de terminar con las discusiones internas dentro del Frente de Todos y Plaini que la prioridad de la mesa en el PJ debía ser la proscripción de la vice. Ambos estuvieron este lunes en Olivos.

Los acompañaron otros referentes del Frente Sindical para un Modelo Nacional como Cristian Jerónimo, Juan Pablo Brey, Laura Lorenzo y Pablo Flores. En el tramo político de la conversación, Alberto les aseguró que según las últimas encuestas que había recibido el Frente de Todos ingresaba al año electoral muy competitivo, en extrema paridad con Juntos por el Cambio . "Obviamente, nos recordó las dificultades que habíamos sufrido por la pandemia y la guerra, pero que Argentina estaba entre los países del mundo que más rápido se había recuperado", comentó Plaini a El Destape. Agregó que el Presidente prometió trabajar para que la unidad del Frente de Todos fuera lo más grande posible.

Lo mismo respecto a la mesa del jueves, para la que adelantó que será bien amplia y con representación de todos los sectores. En referencia a las candidaturas, Alberto insistió en la idea de que el oficialismo debe estar representado por quien mejor mida para impedir que vuelva a gobernar el macrismo, algo en lo que todos coincidieron. Pero que si no hay acuerdo respecto a quién puede ser, que él hace ya más de un año que adelantó que se haría uso de las PASO, incluso en el caso de que decidiera ir por la reelección. En los últimos días, hubo algunas voces que indicaron como algo muy inconveniente que un presidente disputara una interna con ministros de su gabinete, pero Alberto dijo que a él no le parecía mal. Comentó un antecedente similar ocurrido años atrás en Francia, sin que tuviera como consecuencia ninguna hecatombe política.

Los dirigentes gremiales no hicieron ninguna referencia a la vicepresidenta, pero Alberto destacó el camino del juicio político a la Corte Suprema que había arrancado en la Cámara de Diputados como el inicio de un proceso de saneamiento de la justicia. "Hay un intento de proscripción de Cristina", definió el vice, según relataron los sindicalistas.

En la conversación, Alberto le reconoció el problema que representaba la elevada inflación y la consecuente pérdida de poder adquisitivo en el objetivo de ganar las elecciones. Reinvindicó las paritarias como el mejor camino para la recuperación de los salarios pero criticó a los empresarios que escatiman los aumentos que corresponderían. "Se dialogó sobre la situación económica y social, con un profundo análisis sobre el crecimiento económico del país y en la continuidad de búsqueda de soluciones que sigan beneficiando a las trabajadoras y los trabajadores argentinos", informaron desde Camioneros sobre el balance del encuentro.

Respecto a otros encuentros previos a la mesa, quedó suspendida la visita del ministro Massa a la sede de la CGT de la calle Azopardo, donde había sido invitado para conversar sobre la coyuntura económica y la reapertura de las paritarias. Por un lado, comentaban que el trámite que la conducción sindical estaba esperando respecto a los fondos para las obras sociales todavía está al salir, por lo que se había caído la buena noticia que tenía el ministro para ofrecerles. Por el otro, yendo a lo político, se dieron cuenta que quedaba desprolijo que el encuentro se hiciera el día antes de la reunión en la sede del PJ. La foto de la mesa chica de la central obrera recibiendo al ministro se vería como un apoyo adelantado a la discusión por las candidaturas.

En verdad, no es novedad que los secretarios generales Héctor Daer y Carlos Acuña tienen pasado en el Frente Renovador, por lo que su cercanía a Massa es obvia. Pero, en estas circunstancias, en las que recién deben comenzar a analizar las posibles postulaciones, cualquier posicionamiento se vería como muy prematuro. Además, Massa insiste en marcar la incompatibilidad de su cargo con una candidatura presidencial, por lo que un gesto de ese tipo resultaría contraproducente. En definitiva, el encuentro quedó para el jueves 23, cuando ya esté masticado lo conversado durante la reunión de la mesa política.