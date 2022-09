Fuerte mensaje del gobernador formoseño y peronista Insfrán: "No al regreso neoliberal"

El gobernador de Formosa apuntó contra la oposición y le envió un mensaje al pueblo de cara a las elecciones del 2023. "Mucho menos un presidente porteño", lanzó.

El gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, encabezó un acto de inauguración de las obras realizadas en el Hospital Distrital "Eva Perón" de Ingeniero Juárez y envió un mensaje a ciudadanas y ciudadanos de cara a las elecciones presidenciales del 2023. Las declaraciones se dan en el medio de un contexto en el que se vuelve a poner en jaque la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires a partir del accionar desmedido de la policía metropolitana que lidera el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta. "Nunca más neoliberalismo y mucho menos un presidente porteño", advirtió en su discurso.

Durante la jornada de este jueves, en Ingeniero Juárez, el máximo mandatario provincial de Formosa inauguró también un moderno edificio perteneciente a la Escuela Primaria de Educación Intercultural Bilingüe N° 484 del B° San Martín. En medio del acto, apuntó directamente contra la oposición y señaló: "Trabajan corporativamente para que ese cambio de época sea favorable a los intereses de ellos, que seguro no son los intereses del pueblo en general. Sino el interés de un pequeño grupo que concentra y centraliza toda la riqueza". Mientras que advirtió: "Si no logramos distribuir esa riqueza, vamos a seguir cada vez peor".

Por otra parte, Insfrán remarcó que la difícil actualidad que atraviesa el país "solamente se corrige con gobierno de tintes nacional y popular". Sobre esto último, dejó un mensaje de cara a las próximas elecciones presidenciales del año entrante: "Yo vengo a decirles aquí, en el oeste, en Ingeniero Juárez, que no permitamos que vuelvan nunca más el neoliberalismo como gobierno central y mucho menos un presidente porteño, este país no aguanta". Y reafirmó: "Nada de neoliberalismo, nosotros no entramos en ese proyecto. Yo soy formoseño pero sobre todas las cosas bien peronista".

Las declaraciones del mandatario formoseño se dan en medio de un nuevo debate en relación al nivel de autonomía que pueden ejercer las autoridades de la Capital Federal. "Una policía política se ha apoderado de la seguridad de las calles, esto debe ser replanteado", sostuvo la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en su mensaje ante los bloques legislativos del Frente de Todos, que de inmediato se pusieron a analizar la cuestión. Y planteó: "La Constitución no habla de autonomía, habla de que se dicte un estatuto y además creo que esta ciudad es de todos los argentinos".

Por otro lado, desde sus redes sociales, el gobernador dio detalles de las obras realizadas: "Este hospital distrital cuenta ahora con el más alto nivel de equipamiento, tecnología y prestaciones, para realizar las más de 70 mil atenciones anuales tanto a pacientes de la localidad como los derivados desde los distintos puntos del Distrito Sanitario 1. Cuenta con nuevas instalaciones del sector de emergencias SIPEC, tomógrafo, mamógrafo y nuevas salas de aposentos para los médicos, entre otras dependencias". Y sumó: "Anunciamos la construcción de la EPEP N° 293, así como la pileta social en el Polideportivo de la localidad, las instalaciones para la Delegación Regional de Ingeniero Juárez de la Policía de Formosa y la extensión de la línea de 33 KV desde aquí, llevando energía eléctrica las 24 hs. a las comunidades aledañas hasta el comienzo del canal Santa Rita".

Con respecto a esto último, Insfrán sostuvo: "Lo más importante fue solucionar el problema del agua en la localidad, con la construcción del canal Santa Rita, el canal deflector, la nueva planta potabilizadora y los más de 80 mil metros de cañerías. Después de los 4 años del gobierno de Macri, cuando se paralizaron todas las obras nacionales en Formosa, hoy hemos recuperado el ritmo de ejecución y por ello podemos ver terminadas obras como las de hoy. Por ello decimos nunca más al neoliberalismo y al centralismo porteño". Y cerró: "Nosotros seguiremos firmes defendiendo los intereses de nuestra provincia, porque al Modelo Formoseño lo construimos todos juntos, unidos por el amor a Formosa".

El discurso de Insfrán: