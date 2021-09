La insólita desilusión de Florencio Randazzo a Alberto Fernández porque le clavó el visto

El exministro de Transporte y precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires compartió con Eduardo Feinmann un insólito reclamo.

El exministro de Transporte y precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires en Vamos Con Vos, Florencio Randazzo sorprende un poco más todos los días. Después de lanzar un insólito spot de campaña, visitó al periodista Eduardo Feinmann en Radio Rivadavia y llamó la atención con un curioso reclamo al presidente, Alberto Fernández, quien no le contestó un mensaje.

De cara a las PASO, Florencio Randazzo encaró un raid mediático para promover su campaña y se presentó en el programa del periodista macrista para plantear más sus denuncias al Frente de Todos que sus propias propuestas. En eso, Eduardo Feinmann le preguntó sobre su relación con el Presidente y el exministro le dio rienda suelta a un reclamo que lo inquieta desde el 2019.

"No tengo relación con Alberto Fernández. Tuve una relación particular, en 2017, cuando me incentivaba a que yo fuera candidato. Fue jefe de campaña mío y también de (el presidente de la Cámara de Diputados) Sergio Massa en 2013", aseguró Randazzo al aire de Alguien tiene que decirlo."No tuve más relación. Le mandé un mensaje el día que ganó, que fue la última vez que tuve contacto y le puse: 'Alberto, te felicito. De lo único que te vas a arrepentir es de lo que no vas a hacer'", reveló al tiempo que lamentó: "nunca respondió, ni siquiera me puso un 'Ok'. Nada".

Ante un Eduardo Feinmann más inquieto que nunca, Randazzo le ofreció su teléfono a los periodistas "para que no haya ninguna duda" y dar fe de sus palabras. "Qué lindo ver ese WhatsApp", acotó el soldado de Mauricio Macri entre risas.

Luego, la periodista Guadalupe Vázquez, leyó al aire el mensaje al que hacía referencia el precandidato: "El mensaje es del 28 de octubre de 2019 'Felicitaciones, Alberto. Te deseo lo mejor. Acordate que siempre, de lo único que te vas a arrepentir el día que te vayas es de lo que no te animaste a hacer. Abrazo y todo el éxito, presidente'", leyó la periodista al tiempo que le señaló a su entrevistado: "Te clavó el visto".

"¿Nunca contestó? ¿Ni gracias?", preguntó decepcionado el conductor de Radio Rivadavia. "Está claro que no le importa", lamentó el exministro completamente desconcertado.

Pasado el reclamo al Presidente, Randazzo aseguró que no es "un buscacargo ni un oportunista" de cara a las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 12 de septiembre. "Es una buena oportunidad que vayamos a votar y si quiere castigar a este Gobierno, no lo haga premiando a quienes se fueron hace un año y medio", propuso.