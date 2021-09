El insólito spot de Randazzo con su mamá: "Pueblo de pelotudos"

El exministro de Transporte y precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires en Vamos Con Vos lanzó un llamativo mensaje.

El exministro de Transporte y precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires en Vamos Con Vos, Florencio Randazzo, publicó un insólito spot de campaña donde conversa telefónicamente con su madre y llama al electorado: "Pueblo de pelotudos".

"Gracias Mamá por tu permanente compromiso con el país de tus hijos y tus nietos, tu cariño, tu apoyo incondicional y tu maravilloso sentido del humor en todas las ocasiones. Ah! Me olvidé de contarte que a partir de hoy vas a salir en las redes", publicó Randazzo en su cuenta de Twitter utilizando el hashtag #AguanteGladys.

En el video hay una conversación telefónica entre el precandidato y su madre, en donde ésta le dice: "Te decían que en la elección pasada no te iba a votar no tu madre, y sé que ahora hay mucha gente que te va a votar, pero para que te voten más tenés que hacer una propaganda explicando por qué te tienen que votar a vos y no a esas dos fracciones o facciones, no sé cómo se dice".

"Esos crápulas se vienen comiendo la comida de los chicos hace años y se pasan la pelota", continúa diciendo la voz femenina del video en alusión al oficialismo y la oposición.

A principios de agosto, el precandidato había lanzado un repudiable spot en donde recreaba una supuesta discusión que mantuvo con la entonces presidenta Cristina Kirchner de cara a las elecciones de 2015. "Oíme, Florencio, estuve pensando: vas como gobernador y no para las PASO como presidente", se escucha de parte de una imitadora de la actual vicepresidenta mientras se enfoca el portón de ingreso de la Residencia Presidencial de Olivos.

Randazzo responde negativamente antes de argumentar que esa propuesta ya había sido dialogada entre ambos y le pide: "Yo cumplo, vos cumplí". Ante esto último, la primera mandataria se enciende y arremete con palabras fuertes: "Florencio, hacer lo que yo digo es cumplir ¡la puta madre!". "Cristina, me diste tu palabra", acota y ella expresa: "Me importa un culo la palabra. Si vas como gobernador ganás". "Siempre supe que no era uno de los nuestros. Me recontra cago en todos y la puta madre que lo parió", finaliza la exjefa de Estado.