Estalló la guerra de Milei contra el PRO por el fracaso de Ficha Limpia: "Cubrieron a CFK"

En medio de la batalla electoral tanto a nivel nacional como en la Ciudad de Buenos Aires, estalló la guerra del gobierno nacional contra el PRO por el fracaso del proyecto de Ficha Limpia, ayer por la noche en el Senado por un solo voto de diferencia.

Por un lado, el presidente Javier Milei acusó al partido de Mauricio Macri de haber cubierto a Cristina Kirchner, quien hubiera sido proscripta como candidata electoral si el proyecto hubiera sido finalmente sancionado. Antes, el vocero presidencial, Manuel Adorni, había señalado al PRO por "especular electoralmente" con el fracaso de la iniciativa.

Milei estalló en guerra contra el PRO

Milei se refirió al fracaso de la Ficha Limpia en el discurso que dio ante empresarios al cerrar el Latam Economic Forum este jueves al mediodía. "Esta claro que anoche el partido del Estado, los corruptos, ganaron una batalla, pero no van a ganar la guerra. Vamos a seguir dando la guerra contra la corrupción a capa y espada hasta que los terminemos de sacar a patadas en el culo", comenzó, agrupando así tanto al kirchnerismo como al PRO.

Luego, apuntó directamente contra el PRO al agregar: "No estaban los votos. Fue una operación mediática teñida de amarillo. Por eso el jefe de la banca de Libertad Avanza pidió que se firmara un compromiso para que, cuando tuviéramos las 37 firmas, ir al recinto y estar seguros de poder pasar el proyecto".

"Los que cubrieron a CFK, fueron los mismos amarillos que vía Pichetto, después le dieron los fueros, que después le dieron el cargo en la formula a quien compitió con Golperto Fernandez (por Alberto Fernández). Llevan 17 años en la Ciudad y nunca la sacaron. En los 4 años de gobierno que estuvieron tampoco la sacaron. ¿El que no la quiere sacar soy yo? El que no lo quiere sacar es el partido del Estado", añadió Milei.

El Presidente señaló entonces a Silvia Lospennato por sus declaraciones contra el Gobierno tras el fracaso del proyecto." Me decepciona lo de la diputada (Silvia) Lospennato mintiendo abiertamente. Mintiendo con ATN y distintas cosas, están los datos disponibles. Si queremos terminar con los corruptos, tenemos que terminar con la mentira". "Nos hicieron una zancadilla, pero no hay problema, lo vamos a reintentar, no voy a ceder un milímetro", cerró el mandatario.

Adorni también apuntó contra el PRO

Un rato antes, el vocero presidencial, Manuel Adorni, también había cruzado fuertemente al PRO por la caída del proyecto de Ficha Limpia al ofrecer esta mañana una declaración a los periodistas acreditados en la Casa Rosada

"Ahora esos mismos que lo postergaban, alegando tener minorías, acusaban, hasta hace no mucho, al Gobierno del presidente Milei, que tiene sólo seis senadores, de posponer el tratamiento de la ley cuando la realidad era que no estaban los votos para probarlo y queríamos evitar que se caiga el proyecto y no se pueda tratar hasta el año que viene", afirmó Adorni señalando al PRO sin nombrarlo.

En ese sentido, agregó que "es insólito que quienes no lograron aprobar el proyecto en sus 4 años, como Gobierno Nacional, ni en sus 17 años como Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, porque en la Ciudad de Buenos Aires tampoco lograron aprobarlo aún teniendo mayoría, nos acusen ahora nosotros de querer postergarlo, cuando fue el propio presidente de la nación quien lo envió en Extraordinarias".

El funcionario, que además competirá contra el PRO en las elecciones del 18 de mayo en la Ciudad de Buenos Aires como candidato a legislador, buscó negar las versiones de que el oficialismo no promovió la aprobación de la Ficha Limpia al asegurar que "anoche -antes de bajar al recinto- el bloque de La Libertad Avanza venía pidiendo a los senadores que se comprometieran a firmar un documento para reunir las 37 firmas necesarias para aprobar el proyecto".

Luego, acusó directamente al partido de Mauricio Macri al agregar que "fueron los mismos senadores del PRO quienes, sin esperar a la firma del documento, apuraron las cosas y bajaron al recinto a votar, persiguiendo vaya a saber uno qué especulación electoral y el resultado es el que todos vimos". "Ahora que se cayó el proyecto por culpa de su propia impericia, nos salen a acusar infundadamente. Una vez más, señores, mintieron", añadió al respecto.

Adorni apuntó entonces contra quien será su rival directa en las elecciones de CABA, Silvia Lospennato. "La diputada Lospennato, a quien en su momento el Presidente tuvo la gentileza de agradecerle su colaboración con el Gobierno para la aprobación de importantes leyes, debería disculparse públicamente por haber sugerido anoche que el Gobierno buscó sabotear la votación. Afirmó, errónea y maliciosamente, que el Gobierno Nacional transfirió ATN a la provincia de Misiones más que a ninguna otra provincia es absolutamente falso", dijo.

"A la luz de los hechos, quedó claro que - mientras el kirchnerismo operaba para garantizar la impunidad de Cristina Fernández de Kirchner - un sector del PRO operaba apresurado para anotarse una victoria política, antes de la elección", afirmó el vocero, y cerró: "Nosotros vinimos a cambiar la forma de hacer política en este país. Y quienes no lo vean o no lo entiendan serán juzgados por la historia".