Echaron a la jefa de Medicamentos de ANMAT en medio de las detenciones por el Fentanilo

Caso Fentanilo: echaron a la jefa de Medicamentos de ANMAT en medio de las detenciones

En medio de las recientes detenciones vinculadas a las muertes por fentanilo, el Gobierno de Javier Milei echó a Gabriela Carmen Mantecon Fumado, la directora del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), organismo dependiente de la ANMAT. La funcionaria estaba a cargo del área clave en la fiscalización de sustancias controladas y en la prevención de desvíos hacia circuitos ilegales. En tanto, la resolución no especifica los motivos del cese.

La medida fue oficializada mediante el Artículo 1 de la resolución publicada en el Boletín Oficial, que establece: “Limitar, a partir del 20 de agosto de 2025, la designación transitoria de la doctora Gabriela Carmen MANTECON FUMADO en el cargo de Directora Nacional del INSTITUTO NACIONAL DE MEDICAMENTOS, unidad dependiente de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA (ANMAT), organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DE SALUD.”

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

La funcionaria había sido designada en marzo de 2023 mediante la Decisión Administrativa 250, y su continuidad estaba sujeta a prórrogas periódicas, la última de las cuales tramitaba bajo el expediente EX-2025-42180161- -APN-DRRHH#ANMAT.

La salida de Mantecon Fumado se produce tras la detención de varios actores vinculados a las muertes por el fentanilo, aunque la resolución no especifica los motivos del cese.

Sobre el INAME

El Instituto Nacional de Medicamentos es el área técnica encargada de evaluar, autorizar y controlar la calidad de los productos farmacéuticos que se comercializan en el país. Su rol es clave en la fiscalización de sustancias controladas y en la prevención de desvíos hacia circuitos ilegales.

Caso fentanilo: un peritaje médico detectó un “nexo concausal” del opioide en al menos 12 muertes

El martes se conoció el esperado peritaje del Cuerpo Médico Forense, que analizó 20 historias clínicas de pacientes fallecidos por la inoculación de fentanilo contaminado. Según el informe final, en al menos 12 de esos casos hubo un “nexo concausal” del opioide -desarrollado por los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A.- que incidió en la muerte.

El peritaje se llevó a cabo en base al lote Lote 31202 realizado el 18 de diciembre de 2024 y contaminado con las bacterias Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii. El análisis constató "un factor agravante significativo de la condición clínica del paciente portador de un cuadro clínico complejo con múltiples comorbilidades y contribuyó al desenlace fatal". Los especialistas además señalaron que el fármaco contaminado estaba presente en la sangre de los fallecidos, los cuales son 87 confirmados, mientras que otros 9 se encuentran bajo investigación.