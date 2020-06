Alberto Fernández, sobre el fallo de Lorenzini que benefició a la familia Vicentin: "Es un dislate jurídico"

Alberto Fernández expresó su disconformidad con el fallo del juez de la convocatoria de acreedores de Vicentin, Fabián Lorenzini, a cargo del tribunal Civil y Comercial de Reconquista que restituyó la administración de la cerealera a sus directivos. Frente a esta decisión jurídica, el presidente lanzó que le pareció "disparatado".

"Absolutamente discrepo con el fallo. Es disparatado. Es dictado por alguien que tiene culpa de hacer lo que está haciendo. Es obvio me parece, porque es alguien que dice que no puede hablar de la constitucionalidad de un decreto y al mismo tiempo resuelve dejarlo de lado", afirmó el mandatario, en diálogo con El Destape Radio.

Y agregó: "Está hablando de un DNU, que tiene la fuerza de ley. Es como si un juez dijera que no va opinar sobre la calidad de esta ley pero no le voy a hacer caso a esta ley. Es realmente un dislate jurídico de magnitud. Ni lo conozco al juez, siento por él el respeto que merece toda persona que no conozco. Pero por su acción pública, la verdad, es muy llamativo el fallo".

"Cuando fue la provincia a presentar esta medida se encontró con esta novedad, la provincia presenta un segundo decreto, y le pide al juez por favor que suspenda los efectos de su decisión previa y resuelva lo que he pedido, la intervención de la sociedad. Cuando me lo planteó Perotti, yo le dije: bueno Omar, si te hace problema con esto podemos ver que hacer pero me parece que el juez no te está prestando atención", detalló el jefe de Estado.

El fallo tan controvertido de Lorenzini estableció que "los administradores naturales de la sociedad concursada, elegidos conforme a la última Asamblea Ordinaria de Accionistas, continúen ejerciendo las funciones para las cuales fueron designados".