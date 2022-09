El estado de salud de Esteban Bullrich hoy: qué dice el último parte médico

El exsenador sigue internado en terapia intensiva por una neumonía desencadenada por la Esclerosis Lateral Amiotrófica que le fue diagnosticada en 2021.

Esteban Bullrich permanece internado y estable en el Hospital Universitario Austral, donde ingresó el pasado miércoles 31 de agosto por una neumonía. Luego de que le detectaron una infección en las últimas horas, desde el entorno del el exsenador del PRO apuntaron que "su situación es delicada por el cuadro general, pero está estable".

Bullrich había sido ingresado a terapia intensiva "para realizarle una traqueotomía percutánea e iniciar ventilación mecánica" producto del cuadro de dificultad respiratoria que fue desencadenado por la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) que le fue diagnosticada al exsenador de JxC en 2021.

El exsenador continúa en terapia intensiva. El último parte médico dado a conocer ayer afirma que está "estable, bajo sedación, con ventilación mecánica y en tratamiento por una neumonía". En ese sentido, remarcaron que si bien su situación es muy delicada, también se mantiene estable. Por otra parte, desde el Hospital Universitario Austral confirmaron que brindarán nuevos partes médicos "dependiendo de cómo evolucione" Bullrich.

Cabe destacar que también la familia del exsenador de JxC solicitó al público que continúen acompañando el proceso "con sus oraciones" y agradecieron "tantas demostraciones de cariño" hacia el político argentino. Por otra parte, tan solo unas horas antes de ser internado, Bullrich compartió una publicación en su perfil de Instagram con una frase inspiradora, citando un texto de Clive Staples Lewin. "Rezo porque estoy indefenso. Porque me surge la necesidad despierto o dormido. No lo cambia a Dios. Me cambia a mí", publicó el exsenador.

La lucha de Esteban Bullrich por la ELA

A mediados de 2021, Esteban Bullrich anunció que sufre ELA, una enfermedad neurológica degenerativa potencialmente mortal que provoca la pérdida de fuerza muscular y de la coordinación, llegando a afectar a distintas áreas y órganos del cuerpo. Al poco tiempo de anunciar su diagnóstico, Esteban decidió abandonar su banca en el Congreso para evitar situaciones de estrés, dedicarse de lleno a disfrutar de su familia y usar sus energías para concientizar sobre el ELA.

El presidente Alberto Fernández le envió un cálido saludo vía Twitter al enterarse de su internación: "Hoy, en la lucha que estás dando, debés saber que estoy a tu lado. ¡Fuerza Esteban! Te he conocido y tratado. Sé de tu valía como ser humano. Siempre valoré tu vocación por superar diferencias para trabajar por una mejor Argentina. Hoy, en la lucha que estás dando, debés saber que estoy a tu lado. Te deseo una pronta recuperación. Te acompaño con todo mi afecto y también a tu familia".