El duro comunicado de China contra EE.UU.: "América Latina y el Caribe no son el patio trasero de nadie"

La Embajada de China en Argentina cruzó duramente al Secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, por sus ataques a dicho país luego de asegurar que "(Javier) Milei tiene el compromiso de sacar a china de Argentina" como referente en América Latina. En esa línea, desde el país asiático sostuvieron que los vínculos con Latinoamérica son "muy profundos" y que EE.UU. debe entender que "no son el patio trasero de nadie".

"Las provocadoras declaraciones que el Secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, formuló recientemente al referirse a las relaciones entre la República Popular China y la Argentina y las cooperaciones con los países de América Latina y el Caribe, volvieron a dejar de manifiesto la mentalidad arraigada en los tiempos de la Guerra Fría que sigue caracterizando a algunos funcionarios estadounidenses, que sólo parecen moverse con un ánimo de confrontación e intervencionismo en los asuntos de otras naciones soberanas", expresa el inicio del comunicado.

A su vez Wang Wei, el portavoz chino, señaló que Bessent "parece ignorar que China viene impulsando valiosas acciones de cooperación con los países de la región" en diversas áreas. Siempre, aseguró, sobre "la base del respeto, la igualdad, la colaboración y el beneficio mutuo". Dicha cooperación, añade, "se ajusta a las necesidades e intereses estratégicos de ambas partes, lo que contribuyó a promover el desarrollo económico y social en la región".

En esa línea, China apuntó que "Estados Unidos se dedicó durante años a imponer su hegemonía, interfiriendo en los intereses de los pueblos y controlar a los países de la región, siento evidente sus actos de hegemonía y bullying".

"Bessent y Estados Unidos deben entender que América Latina y el Caribe no son el patio trasero de nadie. También deben saber que no pueden perturbar la cooperación entre China y la región, porque es un vínculo profundo que jamás fue utilizado para perjudicar a terceros países", lanzaron con dureza.

Que dijo Scott Bessent tras el respaldo financiero al mileísmo

El Secretario del Tesoro de EE.UU. defendió la ayuda económica de USD 20.000 millones a la Argentina y subrayó, en diálogo con Fox News, que Milei "tiene el compromiso de sacar a China de la Argentina", destacando la relevancia estratégica de Buenos Aires para la política estadounidense.

“La Argentina es un referente en América Latina. El presidente Milei ha hecho lo correcto. Está intentando romper con 100 años de un ciclo negativo en Argentina. Además, es un gran aliado para Estados Unidos. Vendrá al Despacho Oval el próximo martes y tiene el compromiso de sacar a China de la Argentina. El riesgo es terminar enfrentados con más barcos cañoneros, como en Venezuela. No queremos un Estado fallido”, explicó.

En esa línea, agregó que dicho respaldo financiero estadounidense no constituye un rescate de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre, donde -cree- que el Gobierno argentino logrará un buen desempeño. "No es un rescate, no hay dinero transferido. El Fondo de Estabilización Cambiaria nunca ha perdido dinero y no lo perderá aquí. Llevo cuatro décadas en el negocio de inversiones, especialmente en divisas. El peso argentino está subvaluado. Consideramos que a Milei le irá bastante bien y que el país está dejando atrás el camino peronista", cerró.