Caso D’Alessio: el juez cierra la investigación sobre Stornelli y definirá si lo envía a juicio

El juez Martín Bava cerró la instrucción de los casos "Ubeira" y "Castañón" donde se investiga un intento de D'Alessio de hacerle una cámara oculta a un abogado y de armarle “una cama” al exmarido de la pareja de Stornelli. Todo a pedido del fiscal, que tiene un procesamiento confirmado por la cámara de Mar del Plata por estos dos hechos.

El juez federal Martín Bava cerró la investigación sobre dos hechos que involucran al fiscal Carlos Stornelli en el caso D’Alessio por los que está procesado y deberá definir si lo envía a juicio oral, tal como requerirá la querella.

Los casos son el intento de Stornelli de hacerle una cámara oculta al abogado José Manuel Ubeira y de armarle una “cama” a Jorge Castañón, el exmarido de su pareja. De acuerdo a las pruebas reunidas en el expediente, el fiscal de Comodoro Py le encomendó esas tareas al espía ilegal Marcelo D’Alessio. Por estos hechos, el fiscal y el espía fueron procesados en primera instancia –juzgado de Dolores- y recibieron una confirmación del procesamiento cuando el caso llegó a la Cámara Federal de Mar del Plata. Este lunes, el juez Bava dio por cerrada la instrucción por estos hechos e inició el camino hacia el juicio oral, al correr vista a las partes: “Entiendo que, al menos en orden a los hechos que fueron objeto de análisis, procesamiento y confirmación por parte de la Excma. Cámara, corresponde avanzar hacia la etapa intermedia del proceso y, en consecuencia, correr vista sucesiva a las partes querellantes y al representante del Ministerio Público Fiscal para que se expidan”, escribió el magistrado en una resolución firmada el 13 de septiembre pasado.

Según pudo saber El Destape, la querella privada en el caso de Ubeira pedirá la elevación a juicio de Stornelli y D'Alessio.

El interrogante se abre en torno al fiscal, Juan Pablo Curi, ya que es un colega de Stornelli e integra el mismo Ministerio Público Fiscal. ¿Qué hará ante los dos casos que tienen una confirmación de la instancia revisora?

En la misma resolución en la que incluyó a Stornelli, el juez también cerró la instrucción respecto a la pata “financiera” de la banda de D’Alessio, es decir, aquellos integrantes del grupo de chat “Buenos Aires” de quienes se sospecha que realizaron maniobras de lavado de dinero. Se trata del expolicìa y exagente de la AFI, Ricardo Bogoliuk (quien recientemente recibió el beneficio de la prisión domiciliaria), los financistas Pablo Bloise y Patricio González Carthy de Gorriti y Aldo Sánchez. Se los investiga por presuntas transferencias millonarias al exterior. A todos ellos se suma el prefecto Franco Pini. En la resolución se agrupa a imputados por diversos hechos porque a todos se los considera integrantes de la misma asociación ilícita dedicada al espionaje ilegal.

Luego de que contesten las querellas y el fiscal será el turno de las defensas. Con todas las posiciones, el juez deberá resolver si eleva estos casos a juicio.

Los chats de Stornelli con D’Alessio

El primer juez que tuvo el caso D’Alessio fue Alejo Ramos Padilla, quien estaba a cargo del juzgado federal de Dolores. Fue el magistrado que inició la pesquisa. Luego, con el cambio de gobierno, Ramos Padilla fue designado en el juzgado federal Nº 1 de La Plata y en Dolores lo sucedió Bava, como juez subrogante.

Ramos Padilla procesó a Stornelli por su rol en 7 casos que involucraban a la banda de D’Alessio. Para el primer magistrado del D’Alessiogate, Stornelli “se valió de espías con quienes intercambiaba información para avanzar en supuestas líneas de investigación, promover denuncias o disuadir a abogados ‘molestos’ (caso Ubeira), al tiempo que utilizaba esa relación también para reclamar información sobre asuntos personales (caso Castanon).”

Al revisar los casos, la Cámara Federal de Mar del Plata le redujo la acusación a Stornelli. Si bien le dictó la falta de mérito en 4 hechos, confirmó el procesamiento en los casos “Ubeira” y Castañón”.

Entre las pruebas que comprometen a Stornelli y a D’Alessio figuran los chats entre ambos.

El 11 de enero de 2019, por ejemplo, Stornelli avanzó contra Castañón, ex de su pareja, y le escribió a D’Alessio: “Jorge Christian Castanon. Decía q era piloto de la marina. Despues lo echaron no se xq Ahora dice q trabaja en United. Siempre fue bsgayero Peruano”. El espía ilegal D’Alessio le contestó: “Ya me encargo”. Luego, el falso abogado agregó: “Él es especialista en reconstrucción y restauración militar. El 90 % los exporta. Mañana lo veo”.

Tres días más tarde, Stornelli vuelve a mostrarse interesado en el caso Castañón: “Averiguaste algo del peruano?”, preguntó. D’Alessio le contó: “Estuve mirando en el Org Chart y veo que Castanon/ Jorge de EWRFO que es de United Express. Reporta a un tal Andrew Ashbury (WHQUX). Es un primer oficial de United Express. La subsidiaria regional. O sea que si es la persona que buscas y viene a Argentina no lo hace trabajando”. Y le añadió: “Mandame algo más afectivo q un ‘ok’!!! Juaaaa. Viste q el peladito te cumple??? Vos decidís si lo corto en usa o acá”.

El 16 de enero, D’Alessio continúa brindándole información sobre el ex de su pareja, Florencia Antonini: “Hola!!! NO ES EMPLEADO DE UNITED (EL ÁREA INTERNACIONAL). USA PASAJES A DISPONIBILIDAD. HAGO LO Q QUIERAS” (el mensaje fue escrito en mayúsculas).

Ante la nueva información que le brinda el espía ilegal, Stornelli preguntó: “DONDE TRABAJA?” .D’Alessio respondió: “Trabaja actualmente en united express. Una LOW cost q es un desprendimiento de cabotaje de UA”.

El fiscal se interesó en el tema: “Porq viaja tanto? Esta rodo el tiempo arrriba de un avion. Pero no x trabajo”. D’Alessio siempre contesta. “Trabaja pero no en united airlines. Consigue pasajes gratis y de upa. También con descuentos. Léase: BAGAYERO”, le dice. Stornelli empieza a evaluar una operación en su contra: “Q se puede hacer?”, consultó. D’Alessio le indicó: “Lo tenemos q ver personalmente.”. Entonces, Stornelli le adelanta: “El sábado lo veo a Pasqualini”. En su indagatoria, el fiscal declaró ser íntimo amigo de Claudio Pasqualini, exjefe del Ejército, a quien dijo haber recibido en su carpa en el balneario CR, durante su estadía en Pinamar.

En este extenso diálogo, D’Alessio agregó, en referencia al caso Castañón: “No tiene la licencia internacional. NO PUEDE REALIZAR VUELOS Q NO SEAN DE CABOTAJE”. “Pero puede conseguir tantos pasajes gratis?”, interrogó Stornelli.

El mismo 16 de enero, Stornelli le escribió: “Dame merca que me ocupo. Merca quiere decir info”, aclaró luego.

Al revisar el caso Castañón, los camaristas marplatenses Alejandro Tazza y Eduardo Jiménez consideraron que “asiste razón al Sr. Juez Federal de Dolores en cuanto se encuentra acreditado al menos ‘prima facie’ la participación del imputado Stornelli en la intervención de tareas de investigación criminal por fuera del marco de una causa judicial concreta”.

Algo similar concluyeron respecto al caso Ubeira: “Se advierte una inducción por parte de Stornelli hacia D’Alessio ('convencelo a Rodrigo'), y una planificación posterior consensuada a fin de canalizar la operación a través de una cámara oculta, sin perjuicio de la obtención de otras informaciones por medios y procedimientos que todavía no se conocen con total exactitud, y que habrían sido volcados en un 'cuaderno anotador' personal secuestrado en poder del co-imputado Marcelo D’Alessio al momento del allanamiento a su domicilio”.

Según pudo reconstruir Ramos Padilla, el fiscal Carlos Stornelli y el espía ilegal Marcelo D’Alessio mantenían un contacto telefónico muy fluido. Llegaron a intercambiar 92 mensajes de Whatsapp en apenas 11 horas, por ejemplo.

Los otros casos

Además de los casos “Ubeira” y “Castañón”, Stornelli fue procesado en primera instancia por los casos “GNL”; “Irán-Terrorismo”; “Brusa Dovat”; “Munín – Talevi”; y “Etchebest”. Al revisar los hechos, la Cámara de Mar del Plata ordenó que la causa GNL pase a Comodoro Py. En aquel hecho se investigan las operaciones de la banda de D’Alessio en la causa de Gas Natural Licuado que tramitaron Bonadío y Stornelli. Respecto a los otros cuatro casos, los camaristas Tazza y Jiménez dictaron la falta de mérito (es decir, no hay elementos suficientes para procesar pero tampoco para sobreseer). Esto llevó al juez Bava a profundizar en esos hechos. Por eso la investigación en torno a Stornelli continúa en primera instancia.

En ese marco, Bava dispuso realizar una serie de declaraciones testimoniales que reclamaba Stornelli y que comenzarán el 28 de octubre. Prestarán testimonio desde el encargado del balneario CR de Pinamar, donde tuvo lugar la reunión de Stornelli con Etchebest, que dio pie a la denuncia por extorsión, a la de la pareja del fiscal y el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán. En total aceptó 9 declaraciones.

Stornelli también había pedido la declaración testimonial del exdirector de Contrainteligencia de la AFI, Antonio “Jaime” Stiuso, y de otro hombre fuerte de la exSIDE, Fernando Pocino. También había requerido el testimonio del fiscal federal Carlos Rívolo, con quien impulsó la causa de las Fotocopias de los Cuadernos. Bava rechazó estos pedidos. Respecto a Stiuso le contestó que ya declaró en el expediente el 14 de agosto de 2019 mientras que consideró improcedentes la solicitud respecto a Rívolo y Pocino.