Después de que se conozcan detalles sobre el espionaje macrista a miembros de la oposición y de su propio gobierno, el presidente Alberto Fernández salió al cruce de Mauricio Macri, quien el lunes entregó una entrevista. "No solamente espiaban a opositores. Se espiaban entre ellos", disparó.

El mandatario aseguró que, en un charla con el ex presidente Macri, el actual líder de Juntos por el Cambio le habló sobre una serie de causas que iban a comenzar en su contra. "Me manifestó su preocupación por una serie de casusas que, probablemente podría estar involucrado", añadió Alberto Fernández sobre esa charla.

En ese sentido, al ser repreguntado por Alejandro Bercovich en C5N, aseguró que "el no iba a hablar con ningún juez porque hace más de 35 años que enseña derecho penal". Además agregó que "no borra con el codo lo que escribe con la mano". Por otro lado, en ese sentido ratificó que el Gobierno macrista no solo espiaban a opositores si no también que, a partir de la AFI, espiaban a compañeros del propio partido político.

Con respecto a las persecución y el lawfare que implementó el gobierno macrista contra diferentes dirigentes políticos, al respecto agregó que le "parece asombroso. Sinceramente. Ellos ven en nosotros lo que ellos hicieron todos estos años. Esa es la más cruel realidad".

El ataque de la oposición

El presidente Alberto Fernández remarcó esta noche que "es ridículo pensar que se busca callar a la ciudadanía o coartar libertades" cuando se le dice a las personas "no salgan, hay que cuidarse, porque el coronavirus multiplica las chances de contagios y ya se llevó a muchas personas". "En una democracia debe haber distintas reflexiones y no se debe adjetivar al opositor o descalificar al que no piensa como el que se manifiesta. Por momentos hay una demanda absurda donde todo se mezcla", precisó Fernández en declaraciones a la señal de cable C5N.

En ese sentido, el mandatario nacional agregó: "Cuando uno le dice al ciudadano por favor cuidémonos porque al salir se multiplica la posibilidad de poder contagiarnos de un virus que contagia a gran velocidad y que se llevó a muchos no busca callar a la ciudadanía o coartar libertades".