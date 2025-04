Problemas para el Gobierno: piden levantar el secreto fiscal de los Milei en el caso $LIBRA

El fiscal federal Eduardo Taiano pidió levantar el secreto fiscal del presidente Javier Milei y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en el marco de la investigación judicial de Comodoro Py por la multimillonaria estafa $LIBRA. También se solicitó para los empresarios Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy y Sergio Morales. El pedido se conoce pocos días después que el Congreso apruebe una comisión investigadora para tratar el caso.

"Asimismo, considerando que parte de la información cuya obtención se procurará se encuentra amparada por el secreto fiscal y bancario, habré de peticionar que proceda a su levantamiento respecto de Javier Gerardo Milei (CUIT 20-21834641-4), Karina Elizabeth Milei (CUIT 27-23292986-9) Mauricio Gaspar Novelli (20-39244277-5), Manuel Terrones Godoy (CUIT 20-92889496-8 у 20-19119414-5) y Sergio Daniel Morales (CUIT 20-33551484-0), conforme lo establecido en el artículo 101 de la ley 11683, el artículo 39 de la ley 21526 y el punto 3.1.5 de la disposición 98/09 de la Administración Federal de Ingresos Públicos", solicitó la fiscalía en una resolución.

Por su parte, el dirigente social Juan Grabois -que se desempeña como querellante en la causa en defensa de tres víctimas de la criptoestafa- celebró la resolución judicial en sus redes sociales. “Ahora podemos decir que Karina Milei -la valijera- que venía zafando, está formalmente imputada a partir del pedido de nuestra querella. La pareja de garcas va a viajar en patrullero de la Quinta de Olivos a Marcos Paz…”, escribió Grabois en X.

Además, en referencia al pedido que hicieron los abogados que responden a Milei para excluirlo de la querella, remarcó: “Ah, una cosa chiquitos, por si no se dieron cuenta, con nosotros no funciona ni el palo ni la zanahoria”.

Francos confesó que el caso "no es un tema menor"

Luego de que la Cámara de Diputados aprobara la creación de una comisión para tratar el caso y un pedido para interpelar a distintos funcionarios del Gobierno, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, adelantó que va a asistir al Congreso a contestar preguntas y admitió que "no es un tema menor". Pese a esto, quiso quitarle responsabilidad al presidente Javier Milei al considerar que "solo reposteó una moneda", cuando en realidad escribió un texto promocionando un proyecto apuntalado en esa memecoin.

"No digo que no sea un tema con el que se deban darse todas las aclaraciones ni hacerse distintas juicios. El propio Presidente idjo que cometió un error. No estoy diciendo uqe sea menor conceptualmente. Sí digo que cuando uno compara con otros temas, es menor", dijo Francos en declaraciones a Radio Rivadavia. El funcionario tuvo que hacer esa aclaración luego de que el periodista que lo entrevistaba le planteara que para él el caso $LIBRA "no era un caso menor" y que el Presidente no es "un ciudadano común".