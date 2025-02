María Servini y Eduardo Taiano quedaron a cargo de las denuncias contra Milei

La jueza federal María Servini quedó a cargo para investigar la primera denuncia presentada en los tribunales de Retiro contra el presidente Javier Milei en medio del escándalo cripto. En tanto, el fiscal federal Eduardo Taiano también estará al frente de la investigación. Se trata de la denuncia presentada por el diputado nacional Claudio Lozano y el Observatorio del Derecho a la Ciudad, según el sorteo realizado hoy a través de bolillero manual en Comodoro Py 2002.

La decisión de realizar el sorteo de esta manera y no por vía informática -como es habitual- la tomó la presidencia de la Cámara a cargo de Mariano Llorens, para evitar un dispendio judicial innecesario y para garantizar transparencia, informaron fuentes judiciales. De esta manera la primera causa quedó a cargo de la jueza Servini y del fiscal federal Eduardo Taiano y las que se presentaron luego se acumularán con esta en caso de compartir denunciados y delitos.

Hasta esta mañana había en Comodoro Py presentadas tres denuncias ante la Cámara Federal y una cuarta que ingresó por comisaría en el turno del juez federal Sebastián Casanello, quien ahora tendrá que determinar si se queda con el caso o lo envía a sorteo. Milei fue denunciado como presunto partícipe necesario de estafa a raíz de haber posteado el viernes último en su cuenta personal de X la promoción del lanzamiento de la citada criptomoneda.

Las denuncias contra Javier Milei por la estafa cripto

En las últimas horas, el presidente Javier Milei enfrenta decenas de denuncias penales por haber promocionado una estada a través del memecoin $LIBRA. Una de ellas es la presentada este domingo por el líder de Unidad Popular, Claudio Lozano; el abogado del Observatorio del Derecho a la Ciudad, Jonatan Baldiviezo; el letrado Marcos Zelaya; y la integrante del Movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos, María Eva Koutsovitis. También está vigente el pedido de juicio político de los diputados socialistas con Esteban Paulón a la cabeza. Unión por la Patria anticipó que también avanzará con un pedido de juicio.

En la denuncia que lleva la firma de Lozano y a la que tuvo acceso la agencia Noticias Argentinas, los firmantes alegan que Milei participó de "la megaestafa más grande de la historia en este rubro", a partir de lo que se conoce como "Rugpull", que es "cuando los desarrolladores detrás de un proyecto lanzan un token y atraen inversores para aumentar su valor, luego se retiran abruptamente y toman el dinero".

"Cuando los estafadores vacían los fondos de liquidez, el precio de los criptoactivos cae a cero y los inversores pierden la oportunidad de intercambiar tokens por tokens más estables o de curso legal", indicaron. Además, la presentación incluye un pedido de allanamiento en la Quinta de Olivos y en la Presidencia de la Nación, "a fin de secuestrar todo equipo electrónico (computadora, teléfonos, tablets, laptops)".

"La evidente participación del Presidente Javier Milei en la estafa de Cripto Libra, en la que quedaron enganchadas 40.000 billeteras cripto, no hace más que agigantar las evidencias sobre las mentiras con las que este gobierno libertario pretende denunciar a una casta política impresentable mientras en la práctica mantiene su vínculo con maniobras especulativas de la más baja estofa, en la que engancha y estafa a sus incautos seguidores", cerró Lozano en sus redes sociales.

Previamente, el radical Agustín Rombolá firmó una de las presentaciones en la que lo acusa por negociaciones incompatibles con la función pública y por intervención en el mercado de bienes negociables para alterar su valor. Muchas se hicieron durante el fin de semana y según indicaron fuentes judiciales a Infobae ya hay más de 100.

En la denuncia a la que accedió El Destape, Rombolá pone en duda que Milei no tuviese vinculación con Kip Protocol (cuyo Director Ejecutvio es Julián Peh) -argumento del Presidente- ya que Peh se vio con Milei en el Hotel Libertador el 19 de octubre del año pasado. "Por los hechos no es para nada creíble que Javier Milei no esté interiorizado de este proyecto' y la sconsecuencias que traerían sus acciones", argumentó Rombolá. Además,contó que la firma Kip Protocol se desentendió de cualquier responsabilidad y dijo el lanzamiento del token y la creación del mercado fueron manejados por otra firma representada por David Hayden, que casualmente fue recibido por Milei en Casa Rosada el 30 de enero de este año. Para dolor de cabeza de Milei, ayer Hayden publicó un video en el que afirma que es "asesor" del Presidente y que trabaja junto a él en "estos temas".

El dirigente radical enumeró varios hechos como la reunión que tuvo Milei con el desarrollador de la criptomoneda; la publicación y promoción en redes de $LIBRA y cómo al instante ese activo se revalorizó; y el argumento compartido por la firma que creó $LIBRA en donde se desvinculó del proyecto para concluir que Milei podría "haber tenido pleno conocimietno de toda la maniobra". Y remató: "Que la realizó con intención, voluntad, de forma planificada y coordinada y con el objetivo de lograr las terribles consecuencias que terminaron sucediendo".

El abogado Gregorio Dalbón también presentó una denuncia penal que extendió, más allá de Milei, a su hermana Karina, al vocero de la Presidencial, Manuel Adorni, al empresario, Mauricio Novelli, al director de la Fundación Faro, Agustín Laje, al dueño de Kip Protocol, Julian Peh, y al dueño de KELSIER VENTURES, Hayden Davis. A todos por el delito de estafa y cohecho y por negociaciones incompatibles con la función pública pra quienes tienen cargos.