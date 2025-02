Los supuestos chats de un ex asesor de Milei que revelan que su entorno pedía coimas

Tras el escándalo con la criptomoneda $LIBRA, Augusto Grinner, un ex asesor de comunicación de Javier Milei, mostró en las últimas horas unos supuestos chats de 2022 con el ahora presidente mediante los que le avisó que gente de su entorno, principalmente el armador Carlos Kikuchi, pedía coimas para poder reunirse con él. Sin embargo, el entonces diputado no hizo caso a sus advertencias y las rechazó aduciendo que eran un "invento".

"Me enteré que hubo empresarios importantes de Santa Fe y de Tucumán que contactaron a Kikuchi para juntarse a hablar para poder empezar a aportar a la campaña y para bajar plata por mes para la militancia liberal de esas provincias, pero que primero les puso mil trabas, y que después les pidió plata ya para juntarse a hablar (sin acordar nada previamente, sólo que le den plata por la reunión)", le escribió Grinner al propio Milei, que entonces era diputado, a través de Whatsapp.

"Augusto ¿esa información de dónde salió? Además, esos son temas muy sensibles. Y lo ideal es hablarlo con KARY (sic)", respondió Milei, en referencia a su hermana Karina. "El problema es que esos chimentos se arman y se circulan...", agregó el actual mandatario, y minimizó el tema al afirmar: "En general los empresarios se hacen bien los boludos con el tema poner guita. Hacen algunas cositas menores. Pero nada que mueva mucho la cosa".

El intercambio data de junio de 2022, aclaró Grinner en Twitter, y señaló que lo dio a conocer ahora, en el contexto del escándalo por la estafa con la criptomoneda $LIBRA porque "todos vienen hablando de 'en LLA le piden plata a los empresarios para juntarse con @JMilei', y como yo en enero de 2023 conté que en 2022 le conté a Javier que esto estaba pasando, ¡y que no me dio pelota!, me desligo de responsabilidades publicando estos chats de junio de 2022".

Luego del escándalo cripto, trascendieron chats en los que uno de los impulsores del proyecto, Hayden Davis, se jactaba de controlar a Karina Milei a través del pago de coimas. "Le envío dinero a su hermana y él firma todo lo que digo y hace lo que quiero", dijo el empresario estadounidense en un mensaje privado que mandó a un allegado. A partir de eso, muchos comenzaron a recordar en redes el momento en el que el orfebre Juan Carlos Pallarols denunciaba que le habían pedido 2.000 dólares para reunirse con la hermana del actual Presidente.

En este contexto, Grinner explicó: "Si yo ocultara esto, SERÍA CÓMPLICE, y obviamente no voy a quemarme porque en LLA se llenó de turbios. Vayan a llorar con Scioli y Kikuchi. Como pueden leer, es de una época en la que yo ya era abiertamente crítico de LLA, pero que así y todo, EN CONFIDENCIA le contaba al ahora Presidente la situación, y le aclaraba que sólo se lo estaba diciendo a él para no 'generar chimentos'".

Pese a que su intención era ayudar al propio Milei, la cuestión terminó cuando el entonces diputado negó la cuestión respondiéndole que "debía ser un invento", afirmó Grinner. El tema "quedó en nada, por eso lo hice público en 2023, porque siguieron repitiéndose esas prácticas. Y muestro los chats ahora porque hablan del tema como si fuera algo nuevo", agregó.

Este viernes, en diálogo con El Destape AM 1070, Grinner contó que "el entorno de Javier fue una de las cosas que nos fue alejando del Gobierno". "Milei se empezó a rodear de gente que no le discuten nada y solo le dicen 'sí, Javier'. No sé si Milei avala esto o no. Si Milei avala esto estamos hablando de un hecho de corrupción", advirtió.