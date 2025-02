Gil Domínguez sobre Milei: "Invitó a un negocio cripto que perjudicó a mucha gente"

Tras la escandalosa promoción por parte del presidente Javier Milei de una inversión con una criptomoneda que se desplomó en menos cuatro horas y terminó siendo una estafa, desde el ámbito jurídico fueron varias las personas que alzaron su voz contra lo ocurrido. El abogado y doctor en Derecho, Andrés Gil Domínguez, aseguró que "no hay que probar si hizo lo que hizo, por efectivamente él mismo la admitió". En este punto, añadió que la conducta "encuadra en varias figuras como negociación incompatible" y otras más.

Los hechos mostraron que Javier Milei emitió un tuit en la tarde noche del viernes 14 de febrero promoviendo una criptomoneda que, luego, se desplomó. En este punto, además de mantenerlo como mensaje destacado en sus redes sociales, luego desde su entorno también confirmaron a varios medios que había sido él quien había publicitado esta misma cuestión. Rápidamente, desde su séquito trataron de sostener que había sido un hackeo en sus redes sociales, pero en la madrugada del sábado fue el propio Milei quien admitió haber escrito el mensaje.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Sobre este tema, Andrés Gil Domínguez, en comunicación con El Destape, sugirió que "no hay que demostrar una conducta. No está en tela de juicio si concretó o no una conducta, porque él mismo la admitió y fue admitida por parte de su entorno". En ese sentido, añadio: "La expresión conductual por parte del presidente, que es alguien que sabe de economía, no está en tela de juicio. No hay que probar si lo hizo o no, porque efectivamente lo hizo".

Por otro lado, en palabras de Gil Domínguez, esta conducta puede encuadrar en varias figuras: "Negociación incompatible con un funcionario público, fraude informático, violación a la Ley de Ética Pública, fraude y también el incumplimiento de otras normas que, por ejemplo, regulan el funcionamiento del Banco Central. Porque es claro que invitó a un negocio cripto que generó un perjuicio eventual a mucha gente. Invitó, ahí se infló y rápidamente la vaciaron".

Con el hecho ya consumado, la duda pasa sobre qué puede ocurrir con Javier Milei más adelante luego del escándalo de la estafa y, en este punto, la posibilidad de un juicio político aparece en el horizonte. No obstante, vale decir que para que esta situación avance se necesitan los dos tercios de la cámara, si no se juntan esos número, el mandatario puede salir indemne. Al respecto Gil Domínguez indicó: "El juicio político es una medida extrema y hay que pedirlo con cautela".

Más temprano, en sus redes sociales, el abogado había reclamado: "La pregunta es cómo dicen los Babasónicos: ¿Qué van a hacer el Congreso, los fiscales, los jueces ante dicha situación? La falta de respuesta institucional ante los excesos del gobierno no es una sensación, sino que por el contrario, constituye una abrumadora realidad. Seguramente en dos días estemos hablando de otro tema y así sucesivamente. De esta manera se demuele silenciosamente la institucionalidad y el sistema democrático"