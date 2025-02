Estafa cripto: el titular del Tribunal Fiscal de la Nación, Miguel Nathan Licht, defendió a Milei

El titular del Tribunal Fiscal de la Nación defendió a Milei tras el escándalo cripto que desató el presidente.

El escándalo que desató este viernes el presidente Javier Milei, al promocionar una criptomoneda que termindó siendo una estafa, parece recién haber iniciado y continúa sumando capítulos. El presidente del Tribunal Fiscal de la Nación, Miguel Nathan Licht, defendió al mandatario y atacó a quienes consideran que el dirigente libertario incurrió en un delito, luego de las denuncias que recibió del espectro de la política.

El titular del organismo autárquico, especializado en materia tributaria y aduanera, se refirió al alboroto gestionado por Milei que causó pérdidas millonarias para quienes apostaron en el token $LIBRA. "Leo y no salgo de mi asombro. En términos estrictamente jurídicos y dejando de lado toda consideración sobre oportunidad política, hay que ser muy bruto para considerar que estamos ante una acción ilícita del presidente", comienza la primera parte del mensaje de Licht en su perfil de X (ex Twitter).

Luego, agregó: "En la Argentina cualquier persona puede iniciar una actividad económica sin venia del Estado. Los límites estarán dados por la legislación de orden público y por la legislación de derecho administrativo. Estamos ante la presencia de un bien que se ofrece y no demanda autorización estatal para ser vendido. Ese bien aparentemente ha sido promocionado para ser vendido a un precio exorbitante. Las cosas valen por lo que las personas quieren pagar (teoría subjetiva del valor)".

Lejos de finalizar su respaldo a Milei, prosigue: "Cuando interviene el orden jurídico cuando lo que vende la persona presenta características que debieron ser explicitados por el vendedor y fueron deliberadamente ocultadas y que conocidas hubieran fracasado la operación (vicios de la voluntad). En el específico caso de estos activos hay que distinguir el “Pump and Dump” y el “Rug Pull”. En el primero caso, los promotores de un activo lo inflan artificialmente con publicidad exagerada, rumores o noticias falsas. Es el típico vendedor de “llame ya” (es un chanta pero no es delito). Una vez que el precio ha subido, venden sus posiciones (dump), lo que provoca una caída en el valor del activo".

Miguel Nathan Licht fue designado en el Tribunal Fiscal de la Nación en febrero de 2020.

"No existe delito si el activo sigue existiendo y puede operar, aunque te hayan vendido un buzón. En el otro caso que si es una estafa (Rug Pull:), el sistema en si a priori se sabe que se volverá inoperable. Así, en un rug pull, no solo se vende en masa, sino que además se hace imposible que los inversores sigan operando con el activo., por cuanto se retira la liquidez del activo, haciendo imposible vender el token", finaliza Licht, con su polémica aclaración.

La respuesta de la política al escándalo que desató Milei con la criptomoneda

En plena madrugada, los diputados socialistas Esteban Paulón y Mónica Fein prepararon la convocatoria para Francos para garantizar que este nuevo escándalo que tiene en el centro al presidente alcanzara una dimensión político-institucional adecuada. Pidieron la presencia del jefe de gabinete "para que brinde explicaciones detalladas en relación a la promoción por parte del sr Presidente de la Nación, licenciado Javier Gerardo Milei, de la subscripción de una memecoin denominada $Libra".

Poco después, se sumó el radicalismo al repudio. El senador y titular del partido, Martín Lousteau, tuiteó: "Es la segunda vez que, como funcionario, Milei publicita activos del mundo crypto que terminan siendo una estafa. ¿Le cabría la penalidad por reiterancia que propone en el proyecto que Patricia Bullrich envió al Senado? Vamos a exigir que los organismos responsables auditen para que se pueda saber quiénes son los que lucraron a costa de argentinos que creyeron en el posteo del Presidente."

Y no fue una crítica aislada. El diputado, también radical, Martín Tetaz, salió a criticar antes de que Milei finalmente reconociera que el tuit promocional había sido de él, que no hubo hackeo como deslizaban algunos referentes del microclima libertario de las redes y que lo hizo porque "no estaba interiorizado del proyecto" que estaba apoyando. "Lo grave a esta altura ya no es la promoción de un negocio privado, ni siquiera la recomendación de una shitcoin. Lo grave es la falta de reacción oficial; van 4 horas y no lo borran. Francamente, creo que alcanzaba con una disculpa, pero cada minuto que pasa complica más todo".

Un ciudadano privado ya había presentado una denuncia penal contra el presidente por los delitos de "exacciones ilegales, abuso de autoridad y violación a los deberes de los funcionarios públicos, estafa y defraudaciones. La diputada de Unión por la Patria, Julia Strada, también alertó sobre la dimensión judicial que puede tener este escándalo. "Si esto es cierto, el presidente está cometiendo un grave abuso de autoridad: hacer negocios privados desde su función pública, justo lo que la ley de ética pública prohibe. Pero además, en cuestión de minutos todos los que pusieron la plata se quedaron sin nada. ¿El presidente detrás de una estafa? Todo ilegal", tuiteó.

Qué es rug pull, el tipo de estafa de inversión en cripto que promocionó Milei

Un rug pull es una maniobra fraudulenta en la que los desarrolladores de un proyecto de criptomonedas, generalmente en el ámbito de las finanzas descentralizadas (DeFi), atraen a inversores con la promesa de rendimientos jugosos y un proyecto innovador. Sin embargo, una vez que han acumulado una cantidad considerable de capital, retiran repentinamente la liquidez del proyecto, es decir, la capacidad de comprar o vender el token asociado. Esta acción provoca una caída estrepitosa del valor del token, dejando a los inversores con activos sin valor y a los estafadores con sus bolsillos llenos.

El modus operandi de los rug pulls

Los rug pulls suelen seguir un patrón similar: