El editorial de Roberto Navarro: Los depósitos de Karina y el llanto de Jonatan Viale

El periodista Roberto Navarro mostró en El Pase la denuncia que el estudio jurídico Moyano y Asociados Abogados ante el Departamento de Justicia y la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus iniciales en inglés) por "presuntas operatorias criminales" que involucran a Javier y Karina Milei debido a la promoción de la criptomoneda $LIBRA.

Sobre la hermana del Presidente, siempre según la denuncia, consignó: "Todo indica que es la que que armó el negocio sobre una estafa de 289 millones de dólares". Navarro remarcó la gravedad de la acusación ya que señaló que "es en Estados unidos donde va a ser juzgado Javier Milei y su hermana" Y respecto a quienes defienden al Presidente respecto a que la presunta estafa no afecta al país porque no se ven afectados fondos públicos, preguntó: "¿Si él no fuera Jefe de Estado podría haber organizado a escala mundial una estafa de 4.000 millones de dólares en donde se quedaron con 289 millones de dólares? No".

A continuación, se refirió a las distintas pruebas que están en la denuncia y entre las que se destacan presuntos pedidos de coima, reuniones del Presidente y su hermana con el trader Mauricio Novelli y Julián Peh, creador de la criptomoneda $LIBRA. También se reunió con ellos el estadounidense Hayden Mark Davis, cofundador de $Libra que se jactaba de poder hacer “que Milei tuitee, haga reuniones en persona y haga una promoción” a cambio de un soborno.

