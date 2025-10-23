Causa $Libra: rechazaron un planteo de Novelli y Terrones Godoy y sigue firme el embargo

La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó los planteos presentados por los promotores del Tech Forum Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, y ratificó el embargo sobre sus patrimonios en el marco de la causa por la estafa de la criptomoneda $Libra, que investiga maniobras de obstrucción a la justicia y peligro de fuga vinculadas al escándalo por la criptomoneda.

La decisión fue firmada por los jueces Alejandro W. Slokar y Guillermo J. Yacobucci, en un contexto en el que la justicia de Estados Unidos recibió información sensible sobre el posible destino de los fondos involucrados en la maniobra, que tuvo entre sus protagonistas al presidente Javier Milei y a varios integrantes de su entorno.

Comisión $LIBRA: Diputados citó a Javier Milei para que dé explicaciones sobre la promoción de la criptomoneda

La comisión investigadora por el caso $LIBRA aprobó este martes citar al presidente Javier Milei para que dé explicaciones ante la Cámara de Diputados sobre la promoción de la criptomoneda con la que estafaron a miles de usuarios argentinos y del resto del mundo.

En la reunión de este jueves, el grupo parlamentario liderado por el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro acordó llamar al Presidente para que ratifique o niegue las declaraciones que lanzó durante una entrevista con el periodista Jonatan Viale respecto al escándalo. En febrero, solo tres días después haber tuiteado sobre la moneda, Milei aseguró que no creía que fueran "más de cinco argentinos" los argentinos afectados en la estafa.

“¿Perdió el Estado acá? Nada. ¿Perdieron plata los argentinos? Te diría que tengo mis serias dudas. No creo que sean más de cinco argentinos, de los 5000 (damnificados), la gran mayoría son estadounidenses y chinos”, había manifestado el mandatario el 17 de febrero. De acuerdo a la billetera virtual Ripio, que difundió el meme coin, en total fueron 1358 usuarios con residencia en Argentina los que compraron o vendieron el token Libra, de ellos 1329 son argentinos.

La moción para citar al Presidente fue presentada por el secretario de la comisión investigadora Juan Marino quien planteó la necesidad de que el jefe de Estado acuda a "dar explicaciones, a testimoniar y a clarificar” diferentes situaciones, por ejemplo, "cómo obtuvo el número de contrato” antes de difundir el token.

El grupo parlamentario ya le había enviado al mandatario nacional una serie de preguntas para que aclare por escrito su responsabilidad y participación en la promoción en redes sociales de la moneda cripto. Sin embargo, Milei jamás las respondió el cuestionario.

Con información de Noticias Argentinas