Revalidado en las urnas, Frigerio analiza cambios en su equipo y afina su sintonía con Nación

El gran granador de las últimas elecciones en Entre Ríos fue, sin dudas, Rogelio Frigerio. El gobernador se jugó una carta clave no solo para sostener la confianza en su gestión provincial, sino que además pensando en su proyección a futuro. Cuando parecía que un acuerdo con los libertarios podía ser un riesgo innecesario, la categórica victoria de Alianza La Libertad Avanza en casi todo el territorio dio cuenta de que su estrategia no estaba errada. El grueso del electorado decidió respaldar la imagen de Javier Milei, pero también la del gobernador, que en las últimas semanas ha afinado su sintonía con la Nación al punto tal que algunos ya lo catalogan más como oficialista que como aliado.

Frigerio decidió mostrarse mesurado. El gobernador le bajó el tono al triunfo del frente que aglutinó al PRO, a los radicales y al partido del presidente. Sin mostrarse eufórico, sí se expresó satisfecho. No obstante, aclaró rápidamente que lo reflejado en las urnas "no es un cheque blanco" y orientó su radar hacia el día a día de su trabajo como titular del Poder Ejecutivo provincial. El domingo a la noche, en el Salón Coliseo de Paraná, donde festejó junto a los cinco legisladores electos por la fuerza -dos senadores y tres diputados-, advirtió que el escenario actual no es bueno, pero insistió en que la población definitivamente "no quiere volver al pasado" y ahora sí votó con la esperanza de que habrá resultados concretos en materia económica y social. De modo enfático, asimismo, subrayó que el rumbo que hoy tiene la conducción libertaria nacional es el correcto, reafirmando que la "estabilización" conlleva procesos dolorosos pero gratificantes.

Una rápida muestra de la intención que tiene el mandatario de mostrarse activo es que menos de 12 horas después de ese mini acto que culminó el proceso eleccionario, se reunió con su gabinete completo. Allí analizó gestiones de traspaso de hospitales a la órbita provincial, uno de los tantos ejemplos que han abundado en los últimos días de un diálogo más cercano con autoridades nacionales. Minutos después, en la explanada de Casa Gris entregó junto al ministro de Seguridad, Néstor Roncaglia, entregó más de mil nuevos chalecos antibalas a policías de todas las departamentales. No mostrarse nunca inmóvil parece ser la intención principal.

Si Alianza La Libertad Avanza logró superar el 50% en las dos categorías en juego el último domingo sin dudas fue porque la campaña se la puso al hombro el gobernador. En los últimos días recorrió las cuatro cabeceras departamentales más preponderantes en términos electorales -Concepción del Uruguay, Gualeguaychú, Concordia y Paraná-, acompañado de candidatos que eran, en gran parte, desconocidos. Los tres libertarios que arriban al Congreso -Joaquín Benegas Lynch, Romina Almeida (Senado) y Andrés Laumann (Diputados)- son prácticamente desconocidos. El primero corre con la ventaja del apellido, dado que su hermano ya es legislador nacional y su padre es un economista alabado por Milei, pero a Almeida no se le conoce carrera política. Laumann, en tanto, fue noticia nacional por disfrazarse de Batman cuando se postuló para la Intendencia de la capital en 2023 y no mucho más. Es decir, sin un acuerdo electoral con Frigerio, posiblemente su suerte hubiera sido la del espacio en otras provincias, con magros resultados. El mandatario provincial, en tanto, puso en la lista a Alicia Fregonese, que ya ocupó una banca entre 2017 y 2021, cuando como ministro el actual mandatario jugó un rol en el armado de listas. El radicalismo, por su lado, colocó a Darío Schneider, de larga trayectoria y con experiencia al frente del Poder Ejecutivo de Crespo.

Justamente la elección de estos últimos dos implica una obligada reconfiguración del gabinete provincial. Fregonese dejará la titularidad del Consejo General de Educación (CGE); mientras que Schneider deberá abandonar el Ministerio de Planeamiento. Son dos carteras claves para la gestión frigerista, que hace especial hincapié en la necesidad de mejorar los índices de alfabetización y la infraestructura vial, sanitaria y educativa. Según informaron a El Destape fuentes cercanas a Frigerio, ya hay nombres para reemplazarlos, pero aún no serán informados. No serían los únicos cambios, aunque otras modificaciones que se estudian se darían en segundas y terceras líneas. Como en el fútbol, el equipo que gana no se toca, a menos que sea necesario.

Mientras tanto, llueven centros desde Nación. Luego de confirmarse el frente electoral, mejoró el circuito que parecía cortado con la Casa Rosada. De un momento para el otro, aparecieron fondos para Caja de Jubilaciones y para garantizar una comitiva en los Juegos Evita. También se firmó un entendimiento entre la Administradora Tributaria de la provincia y el Consejo de Inversiones. El propio Milei en Paraná adelantó la inclusión de la provincia en la Hidrovía y poco después se anunció la pronta licitación de las rutas nacionales cuya concesiones fueron dadas de baja y hoy están en estado casi de abandono. En las últimas horas, el gobernador confirmó su presencia a la nueva convocatoria realizada por el Presidente, donde llegará en una posición de clara ventaja en relación a otros socios de la región centro, como Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Martín Llaryora (Córdoba), que jugaron por su lado y no tuvieron los resultados esperados. El tiempo dirá si la buena relación se mantiene y se traduce en nuevos gestos hacia Entre Ríos.