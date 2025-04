La marcha de la economía preocupa y la imagen del Gobierno continúa a la baja

Por más "batalla cultural" que el Gobierno intente inyectar entre sus votantes más convencidos, la preocupación por una situación económica que no muestra mejoría gana terreno e incide en una nueva baja de imagen de la gestión de Javier Milei en abril. De encuesta a encuesta los porcentajes varían, lo que no cambia es la conclusión: desde que arrancó el año, el Gobierno viene en caída. El acuerdo con el FMI, que el Ejecutivo celebró como si fuera la copa del mundo, es visto negativamente por los argentinos, que ya cuentan con un largo historial de estos préstamos que son presentados como la solución para los problemas de la economía y luego terminan en fracasos estrepitosos.

Los especialistas indican que la caída de Milei arrancó en enero, en la semana especialmente virulenta en la que viajó para la asunción de Donald Trump y participó de la reunión de Davos. El Presidente utilizó el escenario del foro económico mundial para arremeter con algunas de las premisas de la ultraderecha, como que los homosexuales son pedófilos. Un sondeo aparecido esta semana realizado en forma conjunta por las consultoras Alaska y Trespuntozero reveló que muy pocos le dan prioridad a la batalla cultural -3,2% de los consultados- mientras que un mayoritario 55,1% opinó que el Ejecutivo no debería distraerse de los problemas económicos del país. Otro 40,6% -entre los que prevalecen quienes votaron a Milei en la primera vuelta de 2023- sostuvieron que debería enfocarse en ambas cosas.

Una encuesta de Pulso Research cerrada la semana pasada determinó que la evaluación de la gestión nacional continuó su rumbo descendente durante abril hasta quedar en 42,2% de respuestas positivas contra el 51,4% de negativas. Para tener una idea, las evaluaciones negativas crecieron un 11,3% desde comienzos de año mientras que las positivas cayeron un 9,5%. En los trabajos de esta encuestadora, nunca en el gobierno de Milei habían tenido tan alta las evaluaciones negativas y tan bajas las positivas como en esta medición de abril.

Un dato para el análisis es que las evaluaciones positivas del gobierno de Milei cayeron en mayor medida entre los votantes de Milei que entre los de Patricia Bullrich, ex rival, hoy ministra de Seguridad. Entre los votantes de Milei en la primera vuelta de 2023, la evaluación positiva pasó de 90,1% en febrero a 81,4% en abril -una caída del 8,7%- , en tanto que los apoyos de votantes de Bullrich pasaron de 72,5% a 66,3%, un descenso del 6,2%. Puede explicarse en que entre los votantes de Milei había un importante componente de hombres jóvenes de sectores populares, muy probablemente desencantados por la marcha de la economía y unos ingresos que no mejoran como habían confiado que lo harían.

Con todo, hay un 37,8% que continúa apoyando el rumbo del Gobierno, su núcleo duro. Pero casi la mitad de los consultados -un 49,6%- consideró que la gestión de Milei va por el camino equivocado. El índice de pobreza del Indec no genera credibilidad y un 53,7% aseguró que, para ellos, la pobreza creció en este año y cinco meses de gobierno libertario. Apenas un 15% sostuvo que de verdad disminuyó mientras que un 24,7% consideró que permanece igual.

El Fondo Monetario Internacional acumula ya una larga historia de injerencia en la economía del país y los argentinos no tienen una buena imagen del organismo financiero internacional. Tampoco este último acuerdo fue bien recibido, por más que el Gobierno nacional lo haya celebrado con la euforia de un campeonato mundial. Para un 46,5% de los consultados se trató de un hecho negativo, en tanto que un minoritario 30,6% lo evaluó como un acontecimiento positivo.

Como corolario de estas opiniones mayoritariamente negativas, ya son una amplia mayoría quienes creen que Milei no tiene capacidad para resolver los problemas de la economía. El se cansa en decir que lo contrario y que, incluso, se merece el premio Nobel por cómo viene manejando la situación, pero no es lo que piensa la población, de acuerdo al sondeo de Pulso Research. Un 48,3% respondió que el Presidente no sabe cómo resolver los problemas económicos, un 29,4% fue un poco más generoso y dijo que sabe pero necesita tiempo y apenas un 14,6% no mostró dudas en cuanto a que Milei cuenta con los conocimientos suficientes para encaminar la economía. Así como viene escalando, la inflación de los próximos meses podría terminar de desencantar a los que todavía dan crédito.