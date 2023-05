Encuestas 2023: una encuesta reveló cuál es el candidato a presidente que eligen los bonaerenses

La consultora Isononía midió en la provincia de Buenos Aires a los dirigentes que pugnan por la presidencia y la gobernación bonaerense.

Una encuesta realizada en la provincia de Buenos Aires entre marzo y abril reveló cuáles son los candidatos a la presidencia y a la gobernación con mayor intención de voto entre los bonaerenses.

Según un trabajo de opinión pública de la consultora Isonomía, el diputado nacional de La Libertad Avanza Javier Milei es el candidato a presidente con mayor intención de votos en la Provincia con un 24,7%, superando al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, con un 19,2% y el ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, con un 14,4%.

El Ministro de Economía dio a entender que prescindirá de participar del año electoral, aunque hay voces dentro del Frente de Todos que lo dan como postulante. Por el lado de Juntos por el Cambio, el PRO plantea el duelo entre Rodríguez Larreta y la dirigente del partido amarillo Patricia Bullrich.

Debajo de los mencionados, quedan el presidente Alberto Fernández con un 10,5%, Bullrich con un 10,4%, la opción "ninguno" con un 6,4% y el voto indeciso con 6 puntos. El Jefe de Estado anunció a fin del mes pasado que no competirá por su reelección.

Candidatos a gobernador

La encuesta midió también a los potenciales nombres para la gobernación bonaerense en una eventual PASO y arrojó que el actual mandatario provincial, Axel Kicillof, tiene mayor intención de votos con un 25,1%. En segundo puesto quedó la opción "el candidato de Milei" con un 21,4%.

Más allá de su crecimiento en las encuestas presidenciales, Milei hasta el día de la fecha no tiene definido quién será su candidato a gobernador bonaerense. Incluso, la semana pasada La Libertad Avanza anunció que priorizará el proyecto presidencial del economista por sobre el respaldo a candidatos provinciales que no garanticen un buen resultado. De todas maneras, desde el entorno del libertario afirmaron que la provincia de Buenos Aires tendrá su postulante.

En cuanto a los participantes de Juntos por el Cambio, el diputado nacional del PRO Diego Santilli quedó tercero entre los candidatos pero ganador en su PASO, con un 19,1%. El ex vicejefe porteño avanza en su precandidatura a gobernador con la venia de Rodríguez Larreta.

Detrás quedaron los diputados nacionales Cristian Ritondo (PRO) con un 4,9% y su par Martín Tetaz (Unión Cívica Radical) con un 2,1%. La precandidatura del ex ministro de seguridad se encuentra bajo el paraguas de postulaciones respaldadas por Bullrich. Cierran la encuesta el voto indeciso con 9,6%, la opción "ninguno" 9,1%, el diputado nacional del Frente de Izquierda Nicolás Del Caño con 4,4% y el voto en blanco 4,3%.

Luego, se planteó un escenario en el que Santilli es el único candidato de Juntos por el Cambio. En esta variante, Kicillof vuelve a ser el de mayor intención de votos con un 29,6%, superando al diputado nacional del PRO que se queda con un 24,8%. Tercera queda la opción "candidato de Milei" con 20 puntos.

Por otra parte, en un escenario con Ritondo como único candidato de la alianza opositora, el ex ministro de seguridad bonaerense saca un 13,6%, quedando detrás de Kicillof con un 29,2%y del candidato libertario, que asciende al segundo lugar con un 23,6%. Las opciones "ninguno" y "no sabe no contesta" tienen un crecimiento de una variante a otra: de un 8,4% y un 7,7% a un 11,9% y un 12%, respectivamente.

Finalmente, en la comparación entre los dos principales candidatos, Kicillof y Santilli, el actual jefe provincial saca 33,6% y se impone por un escaso márgen al dirigente respaldado por Rodríguez Larreta que obtiene un 33,5%. La opción "ninguno" tiene un 25,4% y el voto indeciso se queda en un 7,6%.