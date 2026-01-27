La encuestadora que acertó el triunfo de Milei en 2023 reveló quién es el opositor mejor posicionado

Un nuevo informe de AtlasIntel, la consultora que proyectó con mayor precisión los resultados electorales de 2023, analizó el escenario político argentino a inicios de 2026. En medio de una polarización persistente, los datos revelan quién logra capitalizar el descontento social en un contexto de crisis económica y cómo se ubican los principales líderes de la oposición frente a la figura del presidente Javier Milei.

El estudio, realizado en conjunto con Bloomberg entre el 15 y el 20 de enero sobre 4.314 casos y con un margen de error de un punto porcentual, expone dos alertas centrales para el oficialismo: un leve pero persistente deterioro en la aprobación del Presidente y un repunte de la inflación como preocupación social, una variable históricamente sensible para los argentinos.

Según el relevamiento, la aprobación de Milei cayó de 44% en diciembre a 43,3% en enero, mientras que la imagen negativa trepó de 51,6% a 52%. Mientras que el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, es el representante del peronismo mejor posicionado, con un 36% de imagen positiva y un 53% de negativa. Por su parte, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner registró un 33% de imagen positiva frente a un 60% de negativa.

Dentro del oficialismo, los números son aún más adversos: la senadora Patricia Bullrich registra 57% de imagen negativa y apenas 39% de positiva; la vicepresidenta Victoria Villarruel muestra un diferencial de -32, mientras que la secretaria de la Presidencia, Karina Milei, y Santiago Caputo superan los 34 puntos negativos.

Crisis económica: cómo evalúan los argentinos la situación del país

La encuesta indagó la percepción económica a partir de tres ejes: la situación de la economía familiar, la economía del país y el mercado de trabajo. Los datos reflejan un clima de fuerte pesimismo en torno al empleo y las condiciones del mercado laboral.

En el plano familiar, el 50% evaluó su situación económica como mala; el 28% la calificó como normal y el 23% como buena. Al trasladar la mirada a la economía argentina en general, el diagnóstico fue aún más negativo: el 60% la consideró mala, mientras que un 20% la evaluó como normal y otro 20% como buena.

Mientras el Gobierno de Milei inicia una semana clave para asegurar la aprobación de su paquete de reformas en las sesiones extraordinarias de febrero, la encuesta arrojó resultados críticos sobre la evaluación del mercado de trabajo. El 70% de los encuestados calificó la situación laboral como mala, frente a un 16% que la consideró normal y apenas un 14% que la definió como buena.

El proyecto de Ley de Modernización Laboral introduce cambios estructurales en el financiamiento de seguridad social y las provincias. Las medidas principales que incluye la reforma laboral son la disminución de tres puntos en las contribuciones patronales que irán al Fondo de Asistencia Laboral, la reducción de aportes para empleadores del rubro servicios y también para otros privados en caso de empleos ya registrados, la baja en Ganancias a sociedades, la derogación parcial de impuestos internos, la eliminación parcial del impuesto cedular, la eliminación de impuestos a videogramas y entradas de cine y la reducción de aportes a las obras sociales.

Los principales problemas que preocupan a los argentinos

Consultados sobre los problemas más importantes del país, la corrupción encabezó las menciones con un 42,4%. En segundo lugar apareció el desempleo, señalado por el 34,6% de los encuestados, mientras que la inflación volvió a integrar el podio con un 34,4%.

Los salarios volvieron a caer en el cierre de 2025. Aunque los ingresos registraron una suba del 1,8% en noviembre, la inflación volvió a imponerse con un 2,5% y profundizó la crisis económica, con resultados negativos en todos los segmentos laborales.

En el apartado dedicado al riesgo político, la principal preocupación señalada por los encuestados fue la posible revelación de grandes fraudes o esquemas de corrupción, mencionada por el 47%. En segundo lugar apareció el aumento de robos y asaltos, con un 32%, seguido por la posibilidad de huelgas a gran escala, con un 27%.