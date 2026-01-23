El PJ bonaerense acudió a la justicia por la circulación de un padrón apócrifo

La Junta Electoral del Partido Justicialista bonaerense acudió a la Justicia y realizó una presentación por un falso padrón que circuló por las redes sociales el día que debía conocerse la cantidad de afiliados del partido. Según se detalla del escrito, los apoderados y apoderadas confirmaron que "se encuentra circulando en las redes sociales y mediante Whatsapp, información totalmente falsa utilizando el logotipo institucional registrado". Ello generaba "confusión" entre los afiliados.

El miércoles por la noche circuló un PDF que contenía nombres y apellidos de personas que supuestamente estaban afiliadas al PJ bonaerense. El mismo estaba compuesto por más de 15 mil páginas con 80 nombres por hoja, lo que daba un poco más de un millón de identidades. Asímismo, circuló el link de una página web, https://pjafiliados.com.ar/, en la que, escribiendo el DNI, se podía consultar si la persona estaba o no afiiada al Partido.

Sobre esto, la Junta Electoral partidaria informó al Juez Federal, Alejo Ramos Padilla, que "el titular del dominio de la publicación se encuentra a nombre de Cernadas Estanislao, CUIT 20-32064217-6, habiéndose dado de alta el 29 de diciembre" pasado. La página fue dada de baja, y desde el PJ bonaerense aclararon que la única página institucional es www.pjbonaerense.org.ar.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

La "falsa" página dada de baja

Lista de "unidad"o "conjunta"

Las tribus que se disputan la presidencia del PJ provincial tienen intereses encontrados. Por un lado, los intendentes del Moviemiento Derecho al Futuro (MDF) comenzaron a presionar dentro de su propio espacio para que “haya definiciones”. El tiempo de acompañamiento acérrimo al Gobernador fue en 2025 y, si bien seguirán en esa línea, demandan acciones “concretas”.

En tanto, desde el entorno puro de Kicillof entienden que hay que ir camino a una “lista conjunta” y quieren esquivar - una vez más - una “interna”. Remarcan que de ir a elecciones “no va a clarificar para nada” la verdadera discusión que es el 2027.

El Frente Renovador, si bien es ajeno a esta discusión, mira de reojo todo lo que ocurre. Con Sergio Massa de vacaciones durante enero, reina el silencio y dejan entrever cierto hartazgo en relación a la interna pero también en un "desorden político que alegan que se da porque "no está nada cerrado ni claro desde arriba".

Finalmente, desde La Cámpora no hubo mayores novedades. Al tener uno de los mayores intereses en las elecciones, fue el espacio que impulsó la presentación ante la Justicia por el falso padrón que circuló.

Candidatos y candidatas

Durante el 2025, el MDF impulsó para la presidencia del Partido Justicialista a Verónica Magario. El ministro de Gobierno y mano derecha del mandatario, www.pjbonaerense.org.ar, dijo en declaraciones radiales que la dirigenta era “quien mejor representaba los intereses” del Gobernador. Desde La Cámpora dieron a entender que “Máximo no buscaría reelegir”, pero ello no implica que no busquen retener el número 1.

Algunos nombres que suenan como “prenda de unidad” son el de Federico Otermin (Lomas de Zamora). Sin embargo, el equilibrio que hace el Jefe comunal entre los 2 espacios no le estaría redituando como antes. Para el MDF, "es un cristinista más". Misma situación ocurre con el intendente de Pilar, Federico Achaval. Otra figura es la jefa comunal de Moreno, Mariel Fernández. La última declaración sobre el PJ bonaerense de la intendenta fue autopostularse al cargo e invitó a Máximo Kirchner a “caminar” su distrito. Fernández se mostró distanciada de La Cámpora.