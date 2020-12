Elisa Carrió quedó al descubierto por culpa de una mala edición. La ex diputada de Juntos por el Cambio se tomó una fotografía con un joven y parece que ninguno de los dos tenía puesto barbijo ni estaban respetando el distanciamiento, por lo que decidió agregarle unos tapabocas con Photoshop para no recibir críticas, pero provocó el efecto contrario.

Carrió compartió una foto con un joven llamado Damián en su perfil de Twitter. Pero sin analizar demasiado la imagen se puede notar la diferencia en la luz entre el barbijo y la piel de ambos. Además, casualmente ambos tienen exactamente el mismo barbijo.

"Gracias Damián a las 22 con Joaquín!!", escribió Carrió en el post que hizo para notificarle a sus seguidores que iba a estar brindando una entrevista en el programa de Joaquín Morales Solá en TN.

Sus seguidores evidenciaron que el barbijo no era real y dejaron mal parada a la ex diputada. Incluso, para confirmar aún más la mala estrategia por parte de Carrio, un usuario compartió el png del tapabocas que utilizaron para editar la imagen. Y no quedan dudas: es el mismo barbijo.

En cuestión de minutos, la publicación de Carrio se llenó de comentarios de personas que le marcaban su error y le advertían que la próxima utilice un barbijo en la vida real para prevenir el contagio del coronavirus.