La "clandestina" de Carrió: el blindaje de Cambiemos y el ataque al gobierno

Con varios dirigentes involucrados en el escándalo, Cambiemos decidió bancar a Carrió por la multitudinario cumpleaños en su casa. Aún así sostiene la estrategia de criticar al gobierno por la reunión en Olivos.

Sin reproches, Juntos por el Cambio apoya a Elisa Carrió, denunciada por incumplir las medidas sanitarias al festejar su cumpleaños, en diciembre del año pasado, con 70 personas. Charlas mediante para aclarar lo que haya que aclarar internamente y conocer los detalles de la celebración, desde la oposición apuntan que la avanzada forma parte de la estrategia del Gobierno para intentar dejar atrás la reunión reunión de Fabiola Yáñez.

Desde las filas cambiemitas analizan que el festejo de Carrió no se puede comparar, bajo ningún punto, con el realizado en la quinta de Olivos el 14 de julio del año pasado. Después de una serie de explicaciones públicas, el discurso se mantiene: la dirigenta de la Coalición Cívica no es funcionaria pública, no es jefa de Estado ni vive en la residencia presidencial, "la casa de todos los argentinos".

Por otro lado, diferencian las fechas: en diciembre había distanciamiento social, no aislamiento, por lo tanto "no es comparable" dado que, además, fue al aire libre. Más allá de las justificaciones, reconocen que la cantidad de personas que asistieron al ágape es "discutible" pero destacan que todos los invitados tuvieron que presentar un PCR negativo para asistir.

La diferencia más enfatizada desde la oposición, sin embargo, es la publicidad. El cumpleaños fue mostrado por los medios de comunicación al día siguiente con notas y fotos. La celebración de Yáñez, en tanto, "no fue pública" y se hizo mención a ella cuando "se descubrió". Por eso, entienden, el Gobierno está buscando la forma de atenuar el conflicto que desató la difusión de la reunión en la quinta presidencial.

Por todo esto, Carrió dijo sentirse dolida y confesó que tuvo ganas de irse del país porque ella nunca cuestionó las medidas sanitarias, las cumplió y no quiere "vivir en la mentira". “No me vacuné, no me fui del país, no pedí turno anticipado, y estaba entre la vida y la muerte por los problemas de salud que tengo”, le dijo a Radio Mitre, y agregó que ella no posteó "ninguna foto de Olivos, no hice comentarios, salí a defender a Fabiola.

Según las fotos conocidas, en la quinta de Exaltación de la Cruz estuvieron el exministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, la diputada nacional Carmen Polledo, el ex viceministro de Economía Pedro Lacoste, el ex embajador en Uruguay de Cambiemos Mario Barletta, el diputado Mario Negri y la diputada nacional Lucila Lehmann.

También participaron Diego Santilli, Maximiliano Ferraro, los diputados nacionales Juan Manuel López, Héctor “Toty” Flores, Paula Oliveto, Mariana Zuvic, Mónica Frade, Marcela Campagnoli, Mariana Stilman y la senadora bonaerense Elisa Carca, entre otros 70 invitados.

La semana pasada, el abogado Alejandro Sánchez Kalbermatten presentó un documento al fiscal en lo Criminal y Correccional N°1. El letrado describió que esa noche "hubo folklore, mariachis y ningún tipo de distanciamiento social ni protocolo", destaca. En ese momento, el representante legal remarca que en todo el territorio nacional regía el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 1033/2020 que establecía la prórroga del Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio (DISPO) hasta el 31 de enero de 2021. Entre las restricciones destacadas aparecía la prohibición de actividades como: eventos culturales, sociales, recreativos, religiosos o familiares y actividades en general de más de veinte (20) personas en espacios cerrados.

Sobre esto, el intendente de Exaltación de la Cruz, Diego Nanni, aseguró en declaraciones a Radio 10: "No tenemos ninguna autorización sobre el festejo de Carrió, nos manifestó que iba a realizar una reunión intima con sus más allegados". "Las fotos que se vieron del festejo no coinciden con lo que ella nos había planteado al respecto. Nosotros no hemos otorgado ningún acto administrativo ni autorizamos lo que se vio en las fotos".

Mientras tanto, Juntos por el Cambio intenta mantener en agenda el festejo en Olivos. Mauricio Macri, que reapareció para la campaña que necesita del núcleo duro, hizo mención al tema y aseguró que decayó la confianza en el Presidente. Desde Casa Rosada, en tanto, entienden que el cumpleaños de la Primera Dama no implicará una importante pérdida de votos.