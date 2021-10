Carrió dice que le ofrecieron U$S100 millones para ser presidenta pero no aceptó

En una nueva revelación sobre su vida, la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, afirmó que le ofrecieron 100 millones de dólares para ser presidenta. Según Lilita, fue ella la que no aceptó el convite para la primera magistratura.

La referente del macrismo y exdiputada de Juntos por el Cambio apuntó a "grupos empresarios". Además, dijo: "Vivo acosada desde 1996, me pusieron tres balas diciendo que iban por mi familia".

Carrió fue candidata a presidenta en cuatro ocasiones, y en todas perdió. En 2003, obtuvo el 14% de los votos y quedó afuera del fallido ballotage entre Néstor Kirchner y Carlos Menem. En 2007, llegó al segundo lugar con el 23% de los votos, pero lejos del 45% de Cristina Kirchner. Cuatro años después, CFK logró el 54% de los votos y Carrió apenas obtuvo el 2,5%, por debajo incluso de Jorge Altamira del FIT. Y en 2015 logró un guarismo similar al perder en las PASO de Cambiemos, que ganó Mauricio Macri en ese entonces por el 24%.

Por otro lado, opinó que Alberto Fernández no le pide la renuncia a Aníbal Fernández por el mensaje contra el dibujante Nik “porque no tiene con quién cubrir ese cargo”. Además, señaló: "Aníbal es un intocable en la Justicia. No podemos ir contra Aníbal. Te lo dicen los propios jueces y lo peor es que lo dice la política. Toda la política le teme y necesitamos diputados que no le teman".

Ahí contó que viene “bancándose todo esto desde el silencio”, pero relató las amenazas que recibió durante su carrera política: "Fue terrible, vivo acosada desde 1996. No es que me amenazaron, sino que fueron por mi familia. A mí me pusieron tres balas diciendo: ‘Vamos por tu familia a liquidarte'".

Luego, reveló que recibió ofrecimientos económicos para impulsar su candidatura a presidenta, pero que se negó. "La Coalición Cívica nunca se financió con dinero empresario".

Y dijo sobre ese tema: "Elegí no ser presidenta porque si no necesitaba un financiamiento que me quitaba libertad a la hora de la palabra, y dije: ‘A ese precio no llego’. Los grupos empresarios me ofrecieron 100 millones de dólares para ser presidenta, y yo dije que no".

En esa línea y luego de esa bomba aún sin pruebas, también contó que en 2003 los laboratorios le ofrecieron apoyo económico: "No teníamos plata para las boletas, pero nos negamos. Me querían matar todos".