Con qué DNI se vota en las elecciones 2023

Te contamos qué documento necesitás para votar y cómo saber si estás habilitado en el padrón para las elecciones generales.

El año 2023 representa un momento crucial para la política argentina. Tras las PASO, el 22 de octubre serán las elecciones generales donde se elegirá al próximo Presidente de la Nación. Pero, ¿qué documentos son aceptables para participar en estos comicios y cómo saber si estás habilitado para votar? Te lo contamos en este artículo.

¿Qué documento necesito para votar en las elecciones?

En el contexto político de este año, Argentina se prepara para elegir a su próximo presidente y vicepresidente, además de 43 representantes para el Parlasur y 130 diputados y 24 senadores que conformarán el Congreso Nacional. En ciertas jurisdicciones, también se llevarán a cabo elecciones para cargos locales.

Para ejercer el voto, es esencial estar inscrito en el padrón electoral y presentar una identificación válida en el momento de sufragar. Las autoridades de mesa son las encargadas de verificar la documentación de cada votante que se presente.

Documentos válidos

De acuerdo con la información proporcionada por la Cámara Nacional Electoral, los documentos aceptados para votar en las elecciones de este año en Argentina son los siguientes:

Libreta de enrolamiento o libreta cívica.

DNI libreta verde.

DNI libreta celeste.

Tarjeta del DNI libreta celeste.

DNI tarjeta.

Es importante tener en cuenta que el documento presentado debe ser igual o posterior al que figura en el padrón electoral. Esto excluye a los ciudadanos que tengan un DNI anterior y a aquellos que intenten votar con el DNI digital.

¿Qué pasa si no voto?

Según el Artículo 125 del Código Nacional Electoral, no votar se considera una "falta electoral". Quienes no asistan a votar deberán justificar su ausencia ante la Justicia Nacional Electoral. De no hacerlo, se enfrentarán a una multa que varía entre 50 y 500 pesos.

Si la multa no se paga, el ciudadano podría ser incluido en el Registro Nacional de Infractores al Deber de Votar. Esto conlleva diversas restricciones, como la imposibilidad de realizar ciertos trámites durante un año o de ocupar cargos públicos durante los próximos tres años. Si perdiste o te robaron tu DNI, deberás justificar tu ausencia dentro de los 60 días posteriores a la elección, presentando la denuncia policial correspondiente hecha el mismo día de la elección.

¿Cómo saber dónde voto y si estoy en el padrón?

Cómo consultar el Padrón Electoral.

Para consultar dónde votás, necesitás acceder al sitio web oficial de la Justicia Nacional Electoral, donde está habilitada la opción para chequear tus datos en el padrón electoral. Para hacerlo, debés seguir estos pasos:

Ingresar en el sitio web del padrón electoral (www.padron.gob.ar).

Completar los datos que te pide el formulario: Número de Documento, Género y Distrito (según figure en tu DNI).

Completar el verificador, escribiendo los números que te aparezcan en pantalla.

Al enviar el formulario, el sistema te mostrará dónde votás, incluyendo el distrito, colegio, mesa de votación y número de orden en el padrón.