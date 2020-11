El derrocado presidente de Bolivia, Evo Morales, apuntó contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por pedir que paren el conteo de los votos debido a que estaba cerca de perder las elecciones ante el demócrata Joe Biden. "Si hay fraude, Donald Trump debe acudir a Luis Almagro", ironizó en una entrevista con la cadena RT. De esta forma, Evo Morales hizo referencia al golpe de Estado que sufrió en 2019 cuando fue obligado a escapar de su país luego de las elecciones y asilado en la Argentina.

"La derecha cuando pierde, acusa de fraude", sentenció Morales. El dirigente luego comparó la actitud de Trump de pedir que detengan el conteo con el golpe que sufrió en Bolivia.

"Trump exige que “paren el conteo de votos” al ver que va perdiendo. Lo mismo sucedió en elecciones de 2019 en Bolivia, quienes perdían no querían que se contara votos del área rural y todo derivó en un golpe y en masacres. En una democracia auténtica todos los votos deben contar", arremetió.

Atentado contra Arce: la condena de Evo Morales

El electo presidente de Bolivia Luis Arce sufrió un atentado cuando hicieron explotar "un cachorro de dinamita en la casa de campaña de este partido político cuando se llevaba a cabo una reunión". Ocurre en medio de protestas de organizaciones civiles de Santa Cruz de la Sierra, cuna del golpismo, quienes rechazan el contundente triunfo de Arce por el 55 por ciento de los votos y denuncian fraude en las elecciones organizadas por el gobierno de Jeanine Áñez.

"Condenamos el atentado contra nuestra casa de campaña en #LaPaz. Pequeños grupos intentan generar un clima de confusión y violencia, pero no lo lograrán. Nosotros no caeremos en ninguna provocación. Nuestra revolución es pacífica y democrática", escribió Evo Morales.

Si bien no hay reporte de heridos, el vocero del Movimiento Al Socialismo (MAS) de Bolivia, Sebastián Michel, lamentó que las autoridades a cargo de la seguridad del país no se pronuncien al respecto y no brinden la seguridad necesaria, y más aún a una autoridad que fue electa por la mayoría del pueblo boliviano.

La policía llego al lugar y está en investigación la identificación del o los autores que hicieron su paso por la casa de Campaña en un mitin de protesta. “No hemos visto ninguna declaración sobre el tema del ministro de Gobierno Arturo Murillo, entonces sentimos que estamos a merced de nosotros mismos, desprotegidos totalmente y nadie nos da la garantía necesaria para la seguridad de nuestra autoridad”, afirmó.