Elecciones en CABA 2025: hasta qué hora se puede votar el domingo 18 de mayo

Hasta qué hora puedo votar en las elecciones 2025 en CABA.

Este domingo 18 de mayo los porteños tienen la posibilidad de elegir a sus representantes para renovar un total de 30 bancas en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Se trata de una jornada de sufragios que puede definir mucho respecto al futuro del distrito y en donde habrá 17 listas que se medirán en la contienda para intentar posicionarse bien en el cuerpo.

Se trata de una elección que se realizará mediante un sistema de votación por Boleta Única Electrónica (BUE), en donde los votantes tendrán que recordar una serie de pautas para poder ejercer su derecho democrático, como es el de no romper la veda electoral establecida, para no terminar con alguna dura sanción económica o con meses de cárcel por incumplimiento de la ley.

¿Hasta qué hora se puede votar en las elecciones 2025 en CABA?

Los comicios para la renovación de la mitad del cuerpo de la Legislatura porteña comenzará a las 8 de la mañana del domino 18 de mayo y continuará con normalidad hasta las 18 de esa jornada. En ese momento se cerrarán los comicios y no se permitirá a ningún ciudadano más ingresar a las escuelas elegidas para llevar adelante el sufragio ya que habrá pasado el horario estipulado para ejercer ese derecho.

Para esto es importante antes de dirigirse a votar revisar el Padrón Electoral, para saber de manera exacta el establecimiento en donde fue designado ir a votar. Allí se podrá saber el nombre del colegio y la dirección, así como también el número de mesa y de orden, que en caso de saberlo facilitará el trabajo de las autoridades de mesa para realizar de manera fluida y organizada la jornada electoral en la Ciudad de Buenos Aires.

¿Qué pasa si estoy dentro de la escuela y todavía no voté cuando cierran los comicios?

En el caso de estar dentro del establecimiento en el que toca votar al momento en que se cierran los comicios por las elecciones 2025 en CABA, hay que tener en cuenta que de todas formas se podrá llevar a cabo el sufragio con cada una de las personas que ingresaron al lugar que les fue otorgado antes de las 18, sin excepción a esa regla y según lo establecido por ley, por lo cual no terminará la votación hasta que ejerza su derecho la última persona que entró.

Se le pondrá a los ciudadanos que no vayan a votar una multa "de $50 a $500" para el "mayor de 18 años y menor de 70 años" que no emita sufragio y no justifique ante la justicia nacional electoral dentro de los 60 días de la respectiva elección su falta, según el Código Nacional Electoral. Esto se debe a que el voto en las elecciones legislativas son de carácter obligatorio, por lo cual es un deber cívico ir.