A tres días de las elecciones de medio término, que por primera vez serán desdobladas en la provincia de Buenos Aires, el senador nacional Eduardo “Wado” de Pedro respondió al slogan libertario: “Los tipos que dicen ‘kirchnerismo nunca más’ están destruyendo la Argentina ¡Las pelotas! ¡Kirchnerismo más que nunca!”.

El dirigente lo dijo que en el marco del Día de la industria, y en una serie de recorridas que cada espacio fue realizando a lo largo de la campaña. De esta manera “Wado” reivindicó las políticas de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner y afirmó que “es momento de dar la discusión sobre los modelos de país, reivindicando un plan industrialista, que genere empleo y con salarios dignos”.

El senador nacional estuvo en la Expo “Hecho en Merlo”, junto al intendente Gustavo Menéndez. En el mismo lugar estuvo el gobernador Axel Kicillof el martes por la tarde. El mandatario provincial dijo que “el Gobierno nacional nos dice que solo le importa la macroeconomía, pero son sus políticas neoliberales las que están afectando a las empresas y a las familias”. “Este modelo económico nos lleva a un país con sueldos que no alcanzan y jubilados que no pueden pagar los remedios. Lo que le pasa al pueblo argentino es una calamidad y tiene un solo responsable: Javier Milei”, agregó.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Durante su visita en Merlo, “Wado” estuvo con la diputada Roxana Monzón y el candidato a concejal Lucas Scarcella, y también coincidió con el dirigente peronista Guillermo Moreno, con quien mantuvo un diálogo público compartiendo el diagnóstico sobre el industricidio de Milei. En la Expo señaló las consecuencias que está teniendo el ajuste del gobierno de Milei en la actividad económica y denunció su impacto en la industria: “15.500 fábricas cerradas y la destrucción de 220 mil puestos de trabajo registrados”. Sostuvo que es el resultado de “tarifas que aumentaron más de 1.500%, salarios y jubilaciones a la baja, caída del consumo en supermercados, mayoristas y minoristas, el 90% de la obra pública paralizada, apertura indiscriminada de importaciones”.

El dirigente del espacio de La Cámpora profundizó el análisis sobre las consecuencias del modelo económico del gobierno y dijo que “hicieron un blanqueo por 20 mil millones y se los fugaron, fueron al Fondo Monetario a pedir 20 mil millones más, ajustaron hospitales y universidades, le sacaron los medicamentos a los jubilados y a los pacientes oncológicos, y aún así no les cierran los números”.

Wado en campaña

Previo a la vista en Merlo, De Pedro estuvo en la fábrica Evergreen de Lomas de Zamora junto al intendente Federico Otermín, Daniela Vilar y la candidata Sol Tischik. Allí, el dueño de la compañía contó que con el gobierno de Milei pasaron de producir 40.000 pares de suelas y zuecos al mes a apenas 5.000, y de sostener 40 empleos a quedar con solo 12.

En el marco de la campaña electoral de Fuerza Patria, en días previos, Wado recorrió Hurlingham junto al intendente Damián Selci y a la jefa de gabinete y primera candidata a concejal Florencia Lampreabe. Allí, con una agenda joven, visitó el flamante Polo Educativo y Tecnológico, la Escuela de Jóvenes Conductores y el Centro de Salud Mental Juvenil. Estuvo en Pilar, junto al intendente Federico Achával y la secretaria general del municipio y candidata a primera concejala Soledad Peralta, donde mantuvo un encuentro con familias de chicos con trastornos del espectro autista (TEA) y visitó el torneo Interpolis, en el Microestadio Rusticucci, donde más de 2000 chicos y chicas de los 9 clubes municipales compitieron en diversas disciplinas.

También recorrió la localidad de Olivera, en Luján, junto al intendente Leo Boto, conversando con los vecinos en un puerta a puerta por comercios y viviendas, acompañados por el candidato local Federico Vanin. Y participó de diversas actividades culturales, ambientales y de campaña en Mercedes, acompañando al intendente Juani Ustarroz y al candidato Santiago Altube