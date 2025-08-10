Vidal volvió a criticar la alianza del PRO con Milei: "Malo para la gente y para el país”

María Eugenia Vidal no estuvo de acuerdo con la alianza con el oficialismo.

La diputada nacional del PRO María Eugenia Vidal decidió no competir en las próximas elecciones y se pronunció en contra del acuerdo entre su partido y La Libertad Avanza, el espacio liderado por el presidente Javier Milei: "Es malo para el PRO, para la gente y para el país”.

Tras el 10 de diciembre, la ex gobernadora de Buenos Aires quedará afuera de su banca en la Cámara Baja. Y según afirmó, no le preocupa quedarse sin cargos legislativos de peso hasta al menos 2027.

Vidal sostuvo, en una entrevista publicada en el diario Clarín, que la decisión de no ser candidata se basó en la coherencia entre lo que sentía, pensaba y hacía. La ex presidenta de la Fundación Pensar ya había manifestado su disconformidad con Mauricio y Jorge Macri, y les había comunicado que no participaría de las elecciones si se concretaba la alianza con el oficialismo.

"Creo que hay que construir el post-mileísmo. No hay que seguir construyendo contra algo, sino a favor de una Argentina con oportunidades reales", sostuvo Vidal y agregó: "Eso implica reformas profundas: educativa, para que los chicos aprendan; laboral, para que generar empleo no sea un costo imposible; impositiva, donde no haya tres impuestos que expliquen el 90% de la recaudación. Y también una Argentina donde no se insulte al que piensa distinto, sin opciones binarias ni obediencia ciega".

La ex gobernadora también dijo que la libertad de acción que el partido definió fue un error, ya que, en su opinión, “hay que tener identidad y valores e ideas que defender en todo el país”. Sin embargo, la diputada aclaró que no se irá del PRO y que tampoco se presentaría como candidata por otra lista.

Vidal reveló que le gusta del gobierno de Milei

La diputada le reconoció al Presidente el “coraje de haber sostenido el equilibrio fiscal” y de haber bajado la inflación. "Así que sin duda en eso el gobierno tuvo mi apoyo y no me arrepiento de haberlo acompañado en cada una de esas decisiones difíciles. Pero no por eso me tengo que convertir en La Libertad Avanza o ser oficialista", aclaró.

En cuanto a lo negativo, Vidal sentenció: "No me gusta el insulto y la agresión. Ni la exigencia de sometimiento o la obediencia absoluta. No me gusta la motosierra rápida donde tiene que ir lenta, ni lenta donde tiene que ir rápida. No comparto que la obra pública no sea necesaria. Hay cosas que el privado o que una empresa no hace y que tenés que hacer desde el Estado para proteger la vida y los bienes de los argentinos".