Tras su viaje a Nueva York, Kicillof reactiva la campaña de Fuerza Patria junto a Jorge Taiana

Axel Kicillof con Jorge Taiana

Tras el viaje fugaz a Nueva York de Axel Kicillof para participar de la cumbre "Democracia siempre", un evento paralelo a la Asamblea General de la ONU al que fue invitado por el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva, el gobernador bonaerense estará en tres distritos del conurbano para recorrer obras e inaugurar un Complejo Deportivo. Junto a él, estará Jorge Taiana, primer candidato a diputado nacional de Fuerza Patria de cara a las elecciones del 26 de octubre.

La semana pasada, el mandatario encabezó un acto organizado por la Central de Trabajadores de Argentina - Autónoma (CTA-A), la CTA de los Trabajadores y la Confederación General del Trabajo (CGT) en donde presentó la boleta de su espacio bajo el lema “la fuerza de los trabajadores”. Fue en el estadio Atenas, en La Plata junto a los gremialistas Hugo Yasky, Vanesa Siley y Sergio Palazzo, Oscar "Colo" de Isasi, Roberto Baradel, Daniel Catalano y Hugo Moyano hijo, entre otros. Como en reiteradas oportunidades, Kicillof pidió una vez más “militar la lista de Fuerza Patria con la tranquilidad de saber que llevamos al Congreso a diputados y diputadas que le van a poner el freno a Milei, a representar y defender a nuestra provincia de Buenos Aires”. Además agregó: “Acá nadie se desmoviliza. Tenemos que seguir trabajando, estando cerca de la gente, y demostrar una vez más que el peronismo está de pie, latiendo y que seguimos sumando fuerzas”.

Las recorridas de campaña

La primera parada será en Merlo y estará acompañado del intendente local, Gustavo Menéndez. Allí recorrerán la obra de pavimentación del barrio “La Blanquita”. Se trata de una que obra implica la ejecución de pavimento concreto asfáltico con cordón cuneta de hormigón y la construcción de cámaras de inspección, de enlace y sumideros para la calle con y sin pavimento.

En el marco del programa “Mi Escritura Mi Casa”, también entregarán 200 escrituras a 125 familias del distrito. Con las de esta jornada se llegará a las 596 las escrituras entregadas en el distrito desde el inicio de la gestión.

Pasado el mediodía, Kicillof y Taiana estarán en Florencio Varela y, junto al intendente, Andrés Watson inaugurarán las obras de pavimentación en el barrio Villa Argentina. Alrededor de las 14 horas, y en el marco del programa “Mi Escritura Mi Casa”, entregarán 200 escrituras a 143 familias del distrito. De esta manera se llegará a 1.155 las escrituras entregadas en el distrito desde el inicio de la gestión.

Finalmente y por la tarde el tercer municipio será el de Ensenada, comandada por Mario Secco. Los dirigentes inaugurarán el Complejo Deportivo del Club Nacional Evita. La obra refuerza la consolidación de clubes barriales como motores sociales de la comunidad. De esta manera, se suma un nuevo punto de encuentro para las y los vecinos de la ciudad, reafirmando el compromiso con el desarrollo de actividades recreativas y deportivas accesibles para todos.