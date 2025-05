Sin PASO y sin plata, el PJ de Entre Ríos avanza hacia la elección de sus candidatos

Sin Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), los partidos políticos se encuentran en mucho tiempo huérfanos de un Estado que colabore en la organización de sus comicios internos. Con la política de corrimiento del gobierno nacional -bajo el pretexto del "gasto" que significa delinear el operativo- los diversos espacios del espectro político entrerriano trabajan en una estrategia que les permita dirimir sus diferencias puertas adentro, con un esquema que sea ágil para los afiliados y a la vez económico para las autoridades.

En esa no sencilla empresa se encuentra embarcado actualmente el Partido Justicialistas (PJ) de Entre Ríos, que ha iniciado conversaciones tendientes a fijar un cronograma para elegir sus candidatos para octubre, en un escenario donde si bien escasean los postulantes lanzados, hay varios sectores que pugnan por tener un nombre en la lista. En un contexto inédito en muchos años para el peronismo -sin el poder en la Nación, pero también sin conducir el Poder Ejecutivo en la provincia tras dos décadas y sin la manija de Concordia, su bastión luego de 40 años, las referencias del pejotismo tuvieron contacto el último fin de semana y trazaron un primer calendario con fechas que son clave. La primera tendrá lugar en un mes, el 30 de mayo, y será la presentación de listas, que quedarán oficializadas cinco días después. El 29 de junio, en tanto, se celebrará la elección.

Para concretar el acto comicial se apelará, lisa y llanamente, a la buena voluntad. Y no es una conjetura ni una hipótesis, sino que la decisión a la que se arribó justamente en el plenario provincial del último sábado, cuando se llegó a la conclusión de que el "no hay plata" se ha extendido ampliamente y también tocó la puerta del PJ.

Un primer presupuesto del Correo Argentino, de $350 millones, fue desestimado. Por ende, la alternativa es promover el entusiasmo -nada fácil- entre quienes deben garantizar en cada localidad y departamento que se plasme la voluntad del afiliado. Y del que no también, dado que se decidió elaborar un padrón especial, que permita que vote el adherente pero también aquel que no, siempre y cuando no sea afiliado de otro partido. El objetivo: tener un termómetro del acompañamiento que podría eventualmente tener el espacio en octubre, independientemente de lo que suceda en junio.

"La eliminación de las PASO nos ha hecho un daño tremendo. Nosotros tenemos la predisposición para convocar a internas, con un cronograma electoral que era demandado. Estamos en ese proceso", resaltó el titular del Consejo Provincial del peronismo, José Cáceres. En contacto con Cara y Ceca (Radio UNER), el dirigente enfatizó: "Decidimos crear un sistema que contará con la buena voluntad de la militancia. El proyecto establece una elección abierta que deberá tener mucho compromiso, con un trabajo entre el Consejo Provincial, las departamentales, legisladores, intendentes y referentes que quieran competir y colaborar. Es una ingeniería importante".

Otras voces que se han mostrado críticas de la conducción provincial en los últimos años, coinciden no obstante en que el "factor dinero" es clave. Uno de ellos es Jorge Vázquez, presidente de la departamental Paraná y líder de Peronismo para la Victoria.

"Hay una realidad económica que es determinante, estamos desfinanciados y estamos teniendo problemas con los aportes de aquellos que tienen representatividad, que es algo de lo cual también debemos hacernos cargo", explicó el dirigente de la capital. Y agregó: "Se viene un calendario electoral donde planteamos que se amplíe el horizonte por el cual tiene que transitar el PJ. Debemos analizar qué peronismo queremos, qué perfil buscamos en los candidatos. Tenemos que plantear la reconstrucción de la representatividad, con afiliados que se parezcan a quienes nos van a votar. De los sindicatos, de las organizaciones, del territorio".

Vázquez enfatizó en que "debe haber una renovación", aunque aclaró que "sin tirar a nadie por la ventana". Acotó luego: "Faltan dirigentes que no han sido incorporados, que no han sido protagonistas, que han sido subestimados. Es un tiempo de proponer, hay un pedido del afiliado pero también de la comunidad en su conjunto, que busca otra cosa".

El presidente de la Departamental Paraná está lanzado para la campaña con candidato de su corriente interna, aunque no descarta una boleta que aglutine a todas las tribus, para evitar el desgaste de la interna: "Debe haber garantías para ese consenso, la unidad no es amontonar, es un debate profundo que se sustenta en un programa político. Para reconociliarnos, que nos haga creíbles y muestre un horizonte de salida al caos que se vive en la Nación y en la Provincia. Si hay generosidad y si no se actúa con prepotencia, puede haber diálogo y unidad".

Quiénes pelean por un lugar en las listas

En un momento donde muchos militantes y afiliados peronistas demandan nuevas caras, lo que menos surge del debate son nombres que, en efecto, representen una renovación del peronismo. De hecho, la nómina que circula es una mezcla entre quienes tomaron las riendas en los últimos años y un puñado de dirigentes reciclados de los '90, lo cual demuestra que el peronismo entrerriano -como a nivel provincial- atraviesa una grave crisis de representatividad.

Además del mencionado Vázquez, el que se mueve con candidato aunque no se presente como tal es Guillermo Michel. El extitular nacional de Aduanas, oriundo de Gualeguaychú, es un hombre que cumple con una triple condición que podría eyectarlo directamente a la cabeza de una lista: es muy cercano a Sergio Massa, tiene buena sintonía con Gustavo Bordet -exgobernador y una de las principales referencias en la provincia- y tiene el visto bueno de Cristina Kirchner, recientemente asumida como presidenta del peronismo en todo el país.

El exfuncionario nacional está recorriendo el territorio, se muestra con referentes de los departamentos y ha logrado fotos importantes, donde aglutina cabezas que solían estar dispersas. En Gualeguaychú lo hizo con Martín Piaggio -ala kirchnerista- y Juan José Bahillo, ligado al massismo. En Concordia estuvo con Bordet, pero a la par con Enrique Cresto, Armando Gay y Ángel Giano, que venían actuando por separado.

Los otros "lanzados" son dos dirigentes con amplio recorrido. Uno -que tampoco se dice candidato, pero se muestra seguido- es Héctor Maya, exsenador nacional y candidato a la Gobernación en 1999, cuando en Entre Ríos ganó la Alianza. Alejado del kirchnerismo, volvió al ruedo en los últimos meses. El otro es Domingo Daniel Rossi, exvicegobernador y electo en seis ocasiones intendente de Santa Elena, cargo que ocupa actualmente. Si bien parece correr de atrás, no esconde su intención de ser senador y postula a su abogado, Guillermo Reggiardo, para una banca en la Cámara de Diputados.

Entre Ríos pone en juego este año un total de ocho bancas: las tres del Senado y cinco de las nueve en la Cámara de Diputados.