¿Se puede ir a votar con mi perro en las elecciones 2025 del 26 de octubre?

Este domingo 26 de octubre son las elecciones legislativas nacionales y una de las grandes preguntas es si se puede acudir a los centros de votación con perros. Si bien son los mejores amigos de los humanos y los llevamos a todos lados, la Cámara Nacional Electoral (CNE) permite el acompañamiento de mascotas en situaciones específicas.
Elecciones 2025: quiénes tienen permitido ir a votar con su perro en estas elecciones
La Cámara Nacional Electoral le señaló a El Destape no está permitido concurrir a votar con un perro o cualquier otra animal "por una cuestión de orden". Por lo que quienes pensaban ir a votar y aprovechar sacar a pasear a su mascota no podrán hacerlo.
Sin embargo, sí están permitidos los perro guía o de asistencia. "Un elector puede ingresar al establecimiento y acceder a la cabina de votación con el", aclararon desde la CNE.
Qué otras medidas de accesibilidad e inclusión deben respetarse este domingo
Para facilitar el derecho a voto de todas las personas, además de poder ingresar con un perro de asistencia, los centros de votación implementan otras medidas de accesibilidad para personas con discapacidad. Como:
-
Prioridad de voto: en el caso de que un elector presente algún tipo de discapacidad o limitación, puede solicitar prioridad para votar. El beneficio también corresponde a personas mayores, embarazadas y/o personas con niños.
- Cabina de Votación Accesible (CVA): en cada establecimiento de votación debe haber disponible una CVA destinada al sufragio de personas con discapacidad o embarazadas en estado avanzado. Es decir:
- Se encuentran en un lugar de fácil acceso y más cerca del ingreso del establecimiento.
- Están señalizadas para que pueda ser fácilmente identificada.
Solo se permite acudir con un perro guía o de asistencia en estas elecciones 2026.
- Voto asistido: los electores que posean algún tipo discapacidad, limitación o una dificultad para emitir su voto pueden solicitar la asistencia de una persona de su confianza (que debe presentar su DNI y ser mayor de edad) o de la autoridad de mesa.
-
Asistencia para la firma: si una persona tiene dificultades para firmar el padrón tras emitir su voto, la autoridad de mesa cuenta con la Plantilla Guía que facilita el procedimiento. Se trata de una regla que posee un espacio con relieve que se ubica sobre el recuadro para la firma, fácilmente identificable al tacto.