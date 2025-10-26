¿Se puede ir a votar con mi perro en las elecciones 2025 del 26 de octubre?

Este domingo 26 de octubre son las elecciones legislativas nacionales y una de las grandes preguntas es si se puede acudir a los centros de votación con perros. Si bien son los mejores amigos de los humanos y los llevamos a todos lados, la Cámara Nacional Electoral (CNE) permite el acompañamiento de mascotas en situaciones específicas.

Elecciones 2025: quiénes tienen permitido ir a votar con su perro en estas elecciones

La Cámara Nacional Electoral le señaló a El Destape no está permitido concurrir a votar con un perro o cualquier otra animal "por una cuestión de orden". Por lo que quienes pensaban ir a votar y aprovechar sacar a pasear a su mascota no podrán hacerlo.

Sin embargo, sí están permitidos los perro guía o de asistencia. "Un elector puede ingresar al establecimiento y acceder a la cabina de votación con el", aclararon desde la CNE.

Los perros y otras mascotas están prohibidas en los centros de votación, a menos que sea de asistencia.

Qué otras medidas de accesibilidad e inclusión deben respetarse este domingo

Para facilitar el derecho a voto de todas las personas, además de poder ingresar con un perro de asistencia, los centros de votación implementan otras medidas de accesibilidad para personas con discapacidad. Como: