El domingo, los argentinos de las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires fueron a las urnas para votar en las elecciones legislativas para el Congreso de la Nación. Más allá del resultado, que dejó a La Libertad Avanza (LLA) empoderado a nivel nacional, hubo otra novedad: el debut de la Boleta Única de Papel (BUP) en unos comicios nacionales.

Con aspectos positivos y negativos en su aplicación, la BUP dejó tela para cortar. Desde los problemas para doblarlas, probablemente por falta de información -el ejemplo más claro fue el de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich- hasta la diferencia de votos en blanco en las jurisdicciones en las que se votaban senadores además de diputados. En la previa, analistas advertían que, más allá del componente político que puede haber en la decisión, el diseño de la boleta generaría cambios abruptos en ambas categorías.

En diálogo con El Destape, el consultor, analista político y codirector del Centro de Investigación para la Calidad Democrática (CICaD), Facundo Cruz, aseguró que esa tendencia de aumento de voto en blanco en jurisdicciones donde se votaron ambas categorías "muy probablemente" haya sido "consecuencia del nuevo instrumento de votación y del diseño específico" de la boleta.

Si bien la boleta que se usó el 26 de octubre lleva el nombre de "Mendoza", porque allí se usó este diseño por primera vez, tuvo una diferencia determinante, que explicó Cruz en la charla: "No tiene el casillero de 'lista completa'. Y lo que estamos viendo es que en siete de las ocho provincias que eligieron senadores, en la categoría de diputados nacionales, subió el voto en blanco por encima del resto del país".

A nivel nacional, el voto en blanco para las listas de diputados fue del 2,74%, pero en los distritos en los que se eligieron ambas categorías creció considerablemente: en la Ciudad de Buenos Aires, fue del 4,61%; en Chaco, fue del 9,26%; en Entre Ríos, alcanzó el 9,90%; en Neuquén, llegó al 9,30%; en Río Negro, fue del 7,57%; en Salta, fue del 9,55%; en Santiago del Estero fue del 4,88% y en Tierra del Fuego alcanzó el 6,99%. En seis de esos ocho distritos, todos menos la Ciudad de Buenos Aires y Santiago del Estero, la suma de los votos en blanco con los nulos en la categoría de diputados superó el 10% del total.

La BUP de la Ciudad de Buenos Aires, con la categoría de senadores arriba y la de diputados abajo.

Antes de las elecciones, los analistas ya advertían por la confusión que podía generar esta boleta en los distritos con doble votación: muchas personas, al marcar su voto en la fila horizontal de arriba de la BUP, que representaba el voto para el Senado, no hicieron lo propio en la mitad inferior, donde se votaban los diputados. Por ese motivo, hubo más votos efectivos a senadores que a diputados en esas provincias y la Capital Federal.

El caso de Río Negro

Al analizar los pormenores de la Boleta Única de Papel, Facundo Cruz habló del "caso Río Negro". El año pasado, cuando el Senado aprobó el proyecto de ley para la implementación del nuevo sistema de votación, pero con una modificación: por pedido de la senadora Mónica Silva, de Juntos Somos Río Negro, la negociación terminó sacando del diseño el espacio en blanco que permitía votar la lista completa.

Esto podía tener sentido en una elección nacional, consideró Cruz, ya que "reducís las posibilidades de que las ofertas nacionales puedan conquistarte el territorio" y "eso es lo que dice la teoría de los sistemas electorales y el sistema de partidos". Sin embargo, el domingo, Juntos Somos Río Negro -en esta elección bajo el sello "Juntos Defendemos Río Negro"- terminó perjudicado por esta decisión: por el voto cruzado que hubo en la provincia, perdió más de 9.000 votos entre la categorías de senador y diputado y, de haber contado con esos sufragios, habría quedado a aproximadamente 4.000 votos en toda la provincia de conseguir una banca en diputados. Ahora, se quedó sin banca en el Senado, distribuidas en dos para Fuerza Patria y una para La Libertad Avanza, y sin banca en la Cámara de Diputados, distribuidas en una para La Libertad Avanza y una para Fuerza Patria.

La Boleta Única de Papel en Río Negro.

Una advertencia de cara al 2027

Este año, no hubo elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) por una suspension votada en el Congreso, que no las eliminó por completo, por lo que, en principio, se realizarían en 2027. Entonces, ahí va la primera advertencia que hizo Cruz: no está estipulado cómo sería el diseño para el caso en el que se presenten varias listas bajo un mismo sello. Pero tampoco se vio, aún, la boleta completa de unas elecciones presidenciales, en las que se vota, además de jefe de Estado, parlamentarios del Mercosur, diputados y senadores nacionales.

A pesar de esta diferencia en los votos en blanco, corregible con otro tipo de instrucción en la previa de los comicios, el analista político y codirector del CICaD destacó la implementación del nuevo mecanismo. "Creo que el dispositivo electoral fluyó muy bien, que estuvo bien organizado, votar con biombos no generó mayores problemas ni denuncias, no hubo complicaciones generales ni tensión en el escrutinio provisorio. El provisorio terminó siendo tan rápido como con la boleta partidaria, a las 21.30 ya estaba cargado el 90% de las actas. En términos de la implementación, para ser una primera elección con complejidad, porque estaban cargadas demasiado las tintas sobre el posible resultado, y también con un nuevo instrumento de votación, que a veces te pueden dejar sorpresas, todo fluyó muy bien. Sí se generan estos cambios en el comportamiento del electorado, que a veces tienen efectos en la representación política y a veces no: en el caso de Río Negro lo tuvo", concluyó.