Massa recorre la Provincia y muestra las consecuencias del abandono de Milei

En plena campaña bonaerense y con el foco puesto en la unidad de Fuerza Patria, Sergio Massa se lanzó al territorio para recorrer distintas secciones electorales en las que se espera que el peronismo se haga fuerte el 7 de septiembre. El líder del Frente Renovador arrancó el viernes con actividades en Junín (Cuarta sección) y Baradero (Segunda Sección), y tiene previsto continuar durante el fin de semana en San Martín (Primera Sección) y San Vicente (Tercera Sección).

Convencido de que “el 7 se puede ganar”, Massa asumió un rol de apoyo a los candidatos. Casi sin protagonosmo en los medios de comunicación y promoviendos nuevos dirigentes de su espacio, el tigrense tiene la intención de reforzar el vínculo directo con los vecinos y las vecinas de la provincia.

En Junín, cabecera de la Cuarta Sección, acompañó a la candidata a senadora provincial Valeria Arata en un encuentro con familias afectadas por el ajuste del gobierno nacional. Allí recorrieron un complejo habitacional de 149 viviendas del plan Procrear que permanece paralizado desde diciembre de 2023, cuando asumió Javier Milei.

En un video compartido en redes sociales por la propia Arata, se escucha a los vecinos describir la situación: “Todo parado” con tanta necesidad de viviendas en Junín; “falta muy poco porque lo principal ya está”; “una situación difícil porque no te alcanza el sueldo para alquilar”. Según detallaron, las obras estaban avanzadas en un 60% y desde entonces no obtuvieron ninguna respuesta sobre su continuidad.

“La falta de políticas públicas que pongan a las personas en primer lugar duele y genera desesperanza. En Junín, muchas familias siguen esperando algo tan básico como un techo propio. Gracias @SergioMassa por venir a escuchar a nuestros vecinos y vecinas, que conviven con la indiferencia del municipio y la falta de respuestas del gobierno nacional”, expresó Arata en su publicación.

Más tarde, en Baradero, en la Segunda Sección, Massa mantuvo una reunión con jóvenes preocupados por la falta de empleo y las dificultades para proyectar su futuro. Estuvo acompañado por el candidato a concejal Juan Bautista Morales y el postulante a diputado provincial Carlos Puglelli.

El itinerario continuará en San Martín y San Vicente. En el primer distrito, Massa participará de un encuentro con adultos mayores, donde escuchará de primera mano los problemas derivados del fuerte recorte en jubilaciones, medicamentos y atención médica. “El eje es respetar la trayectoria de quienes trabajaron toda su vida y garantizarles dignidad, ingresos justos y una vida plena”, remarcaron desde su equipo.

En San Vicente, junto al intendente Nicolás Mantegazza y los candidatos Roberto Vázquez y Ayelén Rasqueti, el exministro de Economía compartirá un acto centrado en la seguridad, uno de los temas que más preocupa a los vecinos.

Con bajo perfil mediático, a excepción de una nota en el canal de YouTube de Gelatina donde analizó las elecciones de 2013 que ganó y lo catapultó al escenario nacional, Massa se muestra junto a los candidatos del peronismo y trabajando en la construcción de unidad como camino para “defender a las y los bonaerenses”.

En paralelo, a menos de una semana de los comicios que tendrán un fuerte impacto no solo para el peronismo sino también para la Casa Rosada en medio del escándalo por los audios de las coimas de Karina Milei, Massa envió un mensaje telefónico a todo el territorio bonaerense convocando a fortalecer esa defensa en las urnas. "Hola, Soy Sergio Massa, y lo que viene en el país depende de nosotros. Para tener la unidad que necesitamos tenemos que ir a votar. Cada voto cuenta y la forma de cuidar el laburo, la escuela, la salud y la familia es yendo a votar. Te esperamos", convoca en un audio distribuído entre los bonaerenses.