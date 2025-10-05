Después de que el candidato por la Libertad Avanza en la Provincia de Buenos Aires, José Luis Espert, haya anunciado que bajó su candidatura tras conocerse más datos que lo vinculan con el acusado por narcotráfico, Fred Machado, el dirigente Juan Grabois tuvo una muy fuerte reacción en sus redes sociales.

Grabois fue uno de los dirigentes que más movilizó la causa contra el candidato de La Libertad Avanza y, de hecho, fue el propio Espert quien trató de echarle la culpa por una "operación" al político de Patria Grande. En este punto, Grabois subió a sus redes sociales "Chau" haciendo referencia a lo que ocurrió y al mensaje que envió el propio dirigente de LLA en sus redes sociales.

El mensaje de José Luis Espert en sus redes sociales

En un mensaje por X, el candidato de La Libertad Avanza aseguró: "Esta es una operación claramente orquestada por un sistema que destruyó a la Argentina por décadas y sostenido por un despiadado juicio mediático hacia mi persona, al que no me seguiré prestando. A diferencia de los que, ante cada campaña electoral, utilizan las mismas armas, yo no tengo nada que ocultar y demostraré mi inocencia ante la Justicia, sin fueros ni privilegios".

Por otro lado aseguró: "El tiempo demostrará que todo esto fue una gran mentira para ensuciar este proceso electoral y así evitar discutir lo que los argentinos tenemos que hacer para cambiar el rumbo de nuestro país. Deseo que los argentinos vivamos como nos merecemos. Por eso no puedo permitir que el proyecto de país que emprendimos con tanto esfuerzo, se desmorone".