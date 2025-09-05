La predicción del Turco Asís para las elecciones bonaerenses: "Goleada"

El escritor y ex secretario de Cultura, Turco Asís

El escritor argentino y analista político, Turco Asís, predijo quién ganará las elecciones legislativas del próximo domingo en la Provincia de Buenos Aires. Aseguró que Fuerza Patria "va a golear" principalmente en la tercera sección electoral, con una amplia diferencia. "Según mi información en la primera gana ajustadamente el peronismo", aseguró el analista y destacó la unidad al considerar que si no se da "el peronismo pierde".

Sobre la reacción del mercado el próximo lunes ante una probable derrota del Gobierno, Asís aseguró que "la kermés del mercado será un caos". "Un caos porque le empiezan a entrar las balas y las balas te entran cuando te cantran 'alta coimera' en el subte o en una tribuna de fútbol", explicó.

Tuit del Turco Asís

Al cierre de su campaña Kicillof llamó a frenar a Milei "llenando las urnas de Fuerza Patria"

El gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, puso un cierre a la frenética campaña para la elecciones legislativas bonaerenses que se celebrarán el próximo domingo. Kicillof decidó hacer su última aparición pública en el distrito capital junto al intendente Julio Alak. Ambos recorrieron los avances de varias obras, circuito al que se sumaron la vicegobernadora Verónica Magario y los diputados provinciales Ariel Archanco, Lucía Iañez y Juan Malpeli.

Allí Kicillof destacó: “Tenemos que hacer un último esfuerzo para convencer a todos y todas de que este domingo debemos ir a votar en defensa de las obras que estamos haciendo para reconstruir la capital de todos los bonaerenses”, y agregó: “La única manera de frenar el desastre que está haciendo Milei es llenando las urnas con la boleta de Fuerza Patria”.

Durante la jornada, el Gobernador conversó con chicos y chicas que realizan actividades en distintos clubes de barrio del distrito.